Ермакович в колонном зале. Почему за «Алашкерт» будет болеть весь Ереван

Арены вроде ереванского стадиона имени Вазгена Саркисяна редко появляются на земле. Античные колоннады и обнаженные статуи, этот простор и этот закатный свет — подобное нечасто ложится в одно место в одно время. Это настоящая арена для гладиаторов, настоящий древнеримский колизей! Только смотреть на нем будут футбол.



Вчерашнюю пресс-конференцию главный тренер БАТЭ Александр Ермакович проводил в прекрасном зале в римском стиле. Прекрасен зал был наличием кондиционера — когда за окном +35, любые способы охладиться очень ценятся. Но по-настоящему оценить стоило розовый камень, из которого построены не только колонны зала, но и значительная часть Еревана.



Александру Владимировичу задали много вопросов и вообще отнеслись со всяческим уважением. Колонны придавали пресс-конференции классический лоск. В античную тему было и отсутствие интернета — почти как тогда, когда Юлию Цезарю противостоял Помпей.





Арена, названная в честь убитого в 1999-м премьер-министра Армении, впечатляет. Реконструкция стадиону оказалась к лицу. Когда-то, в советские еще времена, он назывался «Динамо», затем получил имя «Республиканский», а после трагической стрельбы в армянском парламенте в нем увековечили погибшего Вазгена Саркисяна.



Кто играет на арене сейчас, кроме национальной сборной? «Кто арендует, тот и играет», — простой ответ от экс-игрока БАТЭ Оганнеса Гоаряна. Любимец борисовской торсиды нынче в Ереване и здорово привечает своих друзей — причем и знакомых, и не очень. После того, как жеребьевка свела армянского и белорусского чемпиона, Оганнес предложил всем болельщикам из Беларуси не стесняться и обращаться к нему по любым вопросам пребывания в столице Армении.



От таких приглашений не отказываются. «Да, действительно, болельщики сейчас пишут в соцсетях. Но я за свои слова отвечаю! Всем скидываю свой телефон без проблем. Устрою всем желающим прием в лучшем виде!» — Гоарян пришел на официальную тренировку БАТЭ, обнялся с друзьями и добродушным появлением в который раз доказал: армяне — народ хлебосольный и гостеприимный. Хотя все, кто знаком с Оганнесом лично, были уверены в этом уже давно.





На матче ожидают очень серьезную явку — если не аншлаг, то какую-нибудь близкую к нему степень заполненности арены. Билеты доступны, «Алашкерт» просит сплотиться вокруг чемпиона болельщиков всех клубы Армении. Поговаривают, успешно: фаны готовы поддержать соперников БАТЭ ради лигочемпионской мечты. Обоснование у них есть вполне легальное: в «Алашкерте» играет много сборников — нынешних и бывших. А сборная, как известно, объединяет.



Футбол Лига чемпионов 2017/2018 2-й отборочный раунд, 18.07.2017, 19:00 -:- Алашкерт БАТЭ

Пессимистичный прогноз посещаемости матча с БАТЭ — 7−8 тысяч зрителей. Согласитесь, неплохо для 14-тысячника. Но хозяева рассчитывают на большее.



Белорусских поклонников будет в районе пятидесяти — таким количеством билетов на гостевые сектора БАТЭ и «Алашкерт» договорились поменяться еще перед борисовским матчем. Таким образом, для поддерживающих «желто-синих» (и успевших подать заявку в клуб) проход на арену будет бесплатным — отличный подарок для всех, кто трое суток весело ехал в автобусе от самого Борисова до Еревана.



Посмотреть будет на что. На кону — продолжение жизни в Лиге чемпионов. Поистине гладиаторский бой до последней капли крови. Как и положено лучшим в своих королевствах.