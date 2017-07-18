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18 июля 2017, 9:46 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Ермакович в колонном зале. Почему за «Алашкерт» будет болеть весь Ереван

Андрей Вашкевич передает из города, где все решится уже сегодня.

Андрей Вашкевич передает из города где все решится уже сегодня. Увеличить
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Арены вроде ереванского стадиона имени Вазгена Саркисяна редко появляются на земле. Античные колоннады и обнаженные статуи, этот простор и этот закатный свет — подобное нечасто ложится в одно место в одно время. Это настоящая арена для гладиаторов, настоящий древнеримский колизей! Только смотреть на нем будут футбол.

Вчерашнюю пресс-конференцию главный тренер БАТЭ Александр Ермакович проводил в прекрасном зале в римском стиле. Прекрасен зал был наличием кондиционера — когда за окном +35, любые способы охладиться очень ценятся. Но по-настоящему оценить стоило розовый камень, из которого построены не только колонны зала, но и значительная часть Еревана.

Александру Владимировичу задали много вопросов и вообще отнеслись со всяческим уважением. Колонны придавали пресс-конференции классический лоск. В античную тему было и отсутствие интернета — почти как тогда, когда Юлию Цезарю противостоял Помпей.

© Прессбол



Арена, названная в честь убитого в 1999-м премьер-министра Армении, впечатляет. Реконструкция стадиону оказалась к лицу. Когда-то, в советские еще времена, он назывался «Динамо», затем получил имя «Республиканский», а после трагической стрельбы в армянском парламенте в нем увековечили погибшего Вазгена Саркисяна.

Кто играет на арене сейчас, кроме национальной сборной? «Кто арендует, тот и играет», — простой ответ от экс-игрока БАТЭ Оганнеса Гоаряна. Любимец борисовской торсиды нынче в Ереване и здорово привечает своих друзей — причем и знакомых, и не очень. После того, как жеребьевка свела армянского и белорусского чемпиона, Оганнес предложил всем болельщикам из Беларуси не стесняться и обращаться к нему по любым вопросам пребывания в столице Армении.

От таких приглашений не отказываются. «Да, действительно, болельщики сейчас пишут в соцсетях. Но я за свои слова отвечаю! Всем скидываю свой телефон без проблем. Устрою всем желающим прием в лучшем виде!» — Гоарян пришел на официальную тренировку БАТЭ, обнялся с друзьями и добродушным появлением в который раз доказал: армяне — народ хлебосольный и гостеприимный. Хотя все, кто знаком с Оганнесом лично, были уверены в этом уже давно.

© Прессбол



На матче ожидают очень серьезную явку — если не аншлаг, то какую-нибудь близкую к нему степень заполненности арены. Билеты доступны, «Алашкерт» просит сплотиться вокруг чемпиона болельщиков всех клубы Армении. Поговаривают, успешно: фаны готовы поддержать соперников БАТЭ ради лигочемпионской мечты. Обоснование у них есть вполне легальное: в «Алашкерте» играет много сборников — нынешних и бывших. А сборная, как известно, объединяет.

Пессимистичный прогноз посещаемости матча с БАТЭ — 7−8 тысяч зрителей. Согласитесь, неплохо для 14-тысячника. Но хозяева рассчитывают на большее.

Белорусских поклонников будет в районе пятидесяти — таким количеством билетов на гостевые сектора БАТЭ и «Алашкерт» договорились поменяться еще перед борисовским матчем. Таким образом, для поддерживающих «желто-синих» (и успевших подать заявку в клуб) проход на арену будет бесплатным — отличный подарок для всех, кто трое суток весело ехал в автобусе от самого Борисова до Еревана.

Посмотреть будет на что. На кону — продолжение жизни в Лиге чемпионов. Поистине гладиаторский бой до последней капли крови. Как и положено лучшим в своих королевствах.

© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
© Прессбол
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Футболисты БАТЭ отправились в Ереван на матч квалификации Лиги чемпионов с «Алашкертом»

Футболисты БАТЭ отправились в Ереван на матч квалификации Лиги чемпионов с «Алашкертом»

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ отправились в Ереван на гостевой поединок квалификации Лиги чемпионов с армянским «Алашкертом», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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