Ермакович в колонном зале. Почему за «Алашкерт» будет болеть весь Ереван
Андрей Вашкевич передает из города, где все решится уже сегодня.
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Видимо, что-то случилось...
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Арены вроде ереванского стадиона имени Вазгена Саркисяна редко появляются на земле. Античные колоннады и обнаженные статуи, этот простор и этот закатный свет — подобное нечасто ложится в одно место в одно время. Это настоящая арена для гладиаторов, настоящий древнеримский колизей! Только смотреть на нем будут футбол.
Вчерашнюю
Александру Владимировичу задали много вопросов и вообще отнеслись со всяческим уважением. Колонны придавали
Арена, названная в честь убитого в 1999-м
Кто играет на арене сейчас, кроме национальной сборной? «Кто арендует, тот и играет», — простой ответ от
От таких приглашений не отказываются. «Да, действительно, болельщики сейчас пишут в соцсетях. Но я за свои слова отвечаю! Всем скидываю свой телефон без проблем. Устрою всем желающим прием в лучшем виде!» — Гоарян пришел на официальную тренировку БАТЭ, обнялся с друзьями и добродушным появлением в который раз доказал: армяне — народ хлебосольный и гостеприимный. Хотя все, кто знаком с Оганнесом лично, были уверены в этом уже давно.
На матче ожидают очень серьезную явку — если не аншлаг, то
Пессимистичный прогноз посещаемости матча с БАТЭ — 7−8 тысяч зрителей. Согласитесь, неплохо для 14-тысячника. Но хозяева рассчитывают на большее.
Белорусских поклонников будет в районе пятидесяти — таким количеством билетов на гостевые сектора БАТЭ и «Алашкерт» договорились поменяться еще перед борисовским матчем. Таким образом, для поддерживающих «желто-синих» (и успевших подать заявку в клуб) проход на арену будет бесплатным — отличный подарок для всех, кто трое суток весело ехал в автобусе от самого Борисова до Еревана.
Посмотреть будет на что. На кону — продолжение жизни в Лиге чемпионов. Поистине гладиаторский бой до последней капли крови. Как и положено лучшим в своих королевствах.
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