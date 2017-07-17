Данни: Я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против этого клуба
Новичок «Славии» Мигел Данни, который ранее выступал за «Зенит», поделился впечатлениями от жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чешский клуб сыграет с победителем пары БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения). В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
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«Я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против него. Тогда мы выиграли, а мне удалось забить. А вот с “Алашкертом” я, честно скажу, не знаком, но он сумел добиться хорошего результата в выездном матче. В любом случае нам нужно хорошо подготовиться к матчам Лиги чемпионов и быть уверенными в своих силах», — цитирует Данни сайт «Славии».