Данни: Я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против этого клуба

«Я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против него. Тогда мы выиграли, а мне удалось забить. А вот с “Алашкертом” я, честно скажу, не знаком, но он сумел добиться хорошего результата в выездном матче. В любом случае нам нужно хорошо подготовиться к матчам Лиги чемпионов и быть уверенными в своих силах», — цитирует Данни сайт «Славии».