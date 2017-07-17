УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Линфилда» и «Селтика» после матча ЛЧ

Встреча, прошедшая 14 июля в Белфасте, завершилась победой чемпиона Шотландии со счетом 2:0.

«Линфилд» обвиняется в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы и выбегали на поле во время игры.

«Селтику» предъявлены следующие обвинения: игрок команды Ли Гриффитс провоцировал зрителей после окончания матча; неэтичное поведение игроков команды (пять желтых карточек или больше).