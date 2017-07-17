УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Линфилда» и «Селтика» после матча ЛЧ
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении североирландского «Линфилда» и шотландского «Селтика» после очного матча команд во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
Встреча, прошедшая 14 июля в Белфасте, завершилась победой чемпиона Шотландии со счетом 2:0.
«Линфилд» обвиняется в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы и выбегали на поле во время игры.
«Селтику» предъявлены следующие обвинения: игрок команды Ли Гриффитс провоцировал зрителей после окончания матча; неэтичное поведение игроков команды (пять желтых карточек или больше).
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