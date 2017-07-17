Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30413816/
17 июля 2017, 19:56 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Линфилда» и «Селтика» после матча ЛЧ

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении североирландского «Линфилда» и шотландского «Селтика» после очного матча команд во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая 14 июля в Белфасте, завершилась победой чемпиона Шотландии со счетом 2:0.

«Линфилд» обвиняется в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы и выбегали на поле во время игры.

«Селтику» предъявлены следующие обвинения: игрок команды Ли Гриффитс провоцировал зрителей после окончания матча; неэтичное поведение игроков команды (пять желтых карточек или больше).

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА рассмотрит эти дела 20 июля.

Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Линфилд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Роналдиньо, Плющенко, Тимати, Валерия на матче «Ахмата» в Грозном. Фото

Емельяненко и Милонов вступятся за честь Николая II, снявшись в фильме