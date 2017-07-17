Марек Зуб: Мы не будем только обороняться и ждать, когда мяч попадет в наши ворота

Полузащитник юрмальского «Спартака» Эдгар Варданян заявил, что его команда собирается дать бой чемпиону Казахстана.



— После первой игры в Латвии мы готовимся, как обычно. Знаем, что будет тяжело, и будем играть против сильной команды. Нам важно не пропустить быстрый гол и потом искать свои шансы в атаке. Во втором тайме первого матча мы играли хорошо. Если мы сыграем так же завтра с первых минут, то будет полегче.

Далее на вопросы журналистов ответил главный тренер «Спартака» Марек Зуб:



— Я рад, что мы попали на «Астану». Ясен результат первого матча, но это только часть противостояния. Мы серьезно готовимся к игре. Знаем, чего ожидать. Мы не будем только обороняться и ждать, когда мяч попадет в наши ворота. Мы не такая команда, которая старается «сушить» игру. Мне сказали, что на матче будет примерно 10 тысяч человек, но у меня вопрос: почему так мало? Мы, конечно, не «Атлетико» (Мадрид), но казалось, что придет больше болельщиков.



— Как Вы можете прокомментировать информацию о том, что совсем скоро Вы возглавите «Шахтер» из Беларуси?

— В футболе много ситуаций, когда надо быстро принимать решение. Я принял решение, что в будущем буду работать в Беларуси. Эта игра — завершение нашей работы. Я договорился с «Шахтером», что еще поеду в Варшаву с командой (Смеется).



— Вы не считаете, что это предательство?

— Это трудная ситуация. С другой стороны, — мы все понимаем, что, когда есть такое предложение, которое может быть шагом вперед, — его надо принять.



— Как Вам итоги жеребьевки следующего раунда?

— Хорошо, что получилась такая жеребьевка. Возможно, я повезу команду в Варшаву.



— Кого бы Вы отметили в составе «Астаны»?

— У нас не было много моментов, чтобы забить, — это работа центральных полузащитников «Астаны». Ласло очень активно играл и создал нам проблемы. Если говорить про Твумаси и Кабанангу — у них большой потенциал, и эти игроки очень сильно прибавляют в «Астане». То, что я увидел, меня не удивило.



— Поражение 0:1 в первом матче — приемлемый результат?

— Было бы лучше, если бы мы не пропустили. Конечно, у «Астаны» было много моментов. У нас их не было. Слышал, что вашим футболистам в Латвии не хватало воды. Надеюсь, в Казахстане с этим будет лучше.



— Каковы впечатления от Казахстана?

— Я первый раз в этой стране. У меня есть друг в местном посольстве, который много рассказывал мне об этом государстве. У Польши с Казахстаном большие исторические связи, поэтому ваша страна мне близка.