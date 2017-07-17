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17 июля 2017, 15:38 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лапочкин будет работать на матче Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Хибернианс»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором австрийский «Зальцбург» на своём поле будет встречаться с шотландским «Хиберниансом».

Об этом сообщил официальный сайт футбольных арбитров России.

Помогать Лапочкину будут лайнсмены Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Евгений Турбин назначен резервным арбитром. Встреча состоится 19 июля и начнётся в 21:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Лапочкин ещё не работал на матче Лиги чемпионов.

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