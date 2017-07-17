Лапочкин будет работать на матче Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Хибернианс»
Российская бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором австрийский «Зальцбург» на своём поле будет встречаться с шотландским «Хиберниансом».
Об этом сообщил официальный сайт футбольных арбитров России.
Помогать Лапочкину будут лайнсмены Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Евгений Турбин назначен резервным арбитром. Встреча состоится 19 июля и начнётся в 21:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Лапочкин ещё не работал на матче Лиги чемпионов.
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