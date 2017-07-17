Об этом сообщил официальный сайт футбольных арбитров России.

Помогать Лапочкину будут лайнсмены Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Евгений Турбин назначен резервным арбитром. Встреча состоится 19 июля и начнётся в 21:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Лапочкин ещё не работал на матче Лиги чемпионов.