Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30410769/
17 июля 2017, 15:27 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА отклонил апелляцию «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) отклонил апелляцию турецкого «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наказание «Бешикташу», а также французскому «Лиону» было вынесено 19 апреля по итогам матча ¼ финала Лиги Европы между данными командами, на котором вспыхнули массовые беспорядки. Встреча, прошедшая в Лионе, началась с 45-минутной задержкой, так как большое количество болельщиков «Лиона» выбежали на поле из-за действий фанатов «Бешикташа», запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун. Также на трибунах стадиона произошла массовая драка.

По решению УЕФА, оба клуба получили условное отстранение от еврокубков на один сезон с двухлетним испытательным сроком, а также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый. «Бешикташ» оспорил этот вердикт, но апелляционный комитет, собравшись на прошлой неделе, принял решение оставить его в силе.

Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
17 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Роналдиньо, Плющенко, Тимати, Валерия на матче «Ахмата» в Грозном. Фото

Емельяненко и Милонов вступятся за честь Николая II, снявшись в фильме