УЕФА отклонил апелляцию «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) отклонил апелляцию турецкого «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Наказание «Бешикташу», а также французскому «Лиону» было вынесено 19 апреля по итогам матча ¼ финала Лиги Европы между данными командами, на котором вспыхнули массовые беспорядки. Встреча, прошедшая в Лионе, началась с 45-минутной задержкой, так как большое количество болельщиков «Лиона» выбежали на поле
По решению УЕФА, оба клуба получили условное отстранение от еврокубков на один сезон с двухлетним испытательным сроком, а также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый. «Бешикташ» оспорил этот вердикт, но апелляционный комитет, собравшись на прошлой неделе, принял решение оставить его в силе.
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