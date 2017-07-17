УЕФА отклонил апелляцию «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков

Наказание «Бешикташу», а также французскому «Лиону» было вынесено 19 апреля по итогам матча ¼ финала Лиги Европы между данными командами, на котором вспыхнули массовые беспорядки. Встреча, прошедшая в Лионе, началась с 45-минутной задержкой, так как большое количество болельщиков «Лиона» выбежали на поле из-за действий фанатов «Бешикташа», запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун. Также на трибунах стадиона произошла массовая драка.

По решению УЕФА, оба клуба получили условное отстранение от еврокубков на один сезон с двухлетним испытательным сроком, а также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый. «Бешикташ» оспорил этот вердикт, но апелляционный комитет, собравшись на прошлой неделе, принял решение оставить его в силе.