Стойлов: 19 ударов и всего один гол «Спартаку»? Я буду рад любой гостевой победе со счетом 1:0
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов со «Спартаком» из Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая встреча между командами проходила в Юрмале и завершилась минимальной победой «Астаны» (1:0).
— Все нормально. У нас было три матча за семь дней. Завтра мы должны показать хороший футбол. Задача не будет легкой. У «Спартак» тоже есть сильные стороны. Мы должны забивать свои моменты, — сказал Стойлов.
— Какие новшества будут в завтрашней игры?
— Из новичков у нас Ласло Кляйнхайслер и Марин Томасов. Пока я не вижу поводы для замен. В дальнейшем мы
Томасов играть не может пока. Жаль. Мы думали усилить еще одну позицию. Вы знаете, что у нас был запрет на трансферы. Я говорю, что в футбол нужно инвестировать деньги — тогда мы будем наверху. У нас достаточная глубина состава, чтобы биться на два фронта.
Ротация будет, но для нескольких футболистов. Если пройдем в третий раунд Лиги чемпионов, будем думать о переносах матчей в
— Скажется ли уход тренера на игре «Спартака»?
— Я думаю, он выбрал лучшее место. Хорошо это сказаться не может. Но у соперника наигранная команда, и за один день игра не развалится. Нас расслаблять это не должно. Мы должны искать интересные решения в завершение атаки. Должны сыграть уверенно и пройти дальше. Это Лига чемпионов, и тут нет слабых соперников.
— Будут ли изменения, ведь у четырех игроков есть желтые карточки?
— У нас есть выбор. Если
— В прошлом матче было 19 ударов, но лишь один получился результативным. Реализация страдает…
— Если мы каждый раз мы будем выигрывать на выезде 1:0, то я буду счастлив. Если моменты и голы, то это хорошо. Это сказывается на уверенности команды.
— Что скажете о сопернике в следующем раунде?
— Для меня все ясно — это «Легия». Они выиграли первый матч со счетом 3:0, и пройдут дальше. Но у нас впереди своя игра, только потом будем думать о следующем сопернике.
Мы сделаем все, чтобы пройти дальше. «Легия» — это сильная команда в Европе. Кто бы не прошел в нашей паре со «Спартаком», то фаворитом будут поляки. Мы делаем первые шаги в Европе, а они уже давно там.
Напомним, ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Спартаком» из Юрмалы пройдет завтра, 18 июля. Поединок начнется в 20:00 по времени столичному времени.
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