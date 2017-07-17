Помогать Левникову будут Вячеслав Семёнов и Дмитрий Мосякин. Четвёртый рефери — Владимир Москалёв.

Матч «Ботев» — «Бейтар» состоится 20 июля. Начало — в 20:30 мск. В первой встрече победитель выявлен не был (1:1).

Для Кирилла Левникова это второй матч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее российский рефери обслуживал встречу первого отборочного раунда «Железничар» — «Зета» (1:0) и показал четыре жёлтые карточки.