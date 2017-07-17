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17 июля 2017, 13:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Левников будет работать на ответном матче Лиги Европы «Ботев» — «Бейтар»

Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым делегирована для обслуживания ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы «Ботев» — «Бейтар».

Помогать Левникову будут Вячеслав Семёнов и Дмитрий Мосякин. Четвёртый рефери — Владимир Москалёв.

Матч «Ботев» — «Бейтар» состоится 20 июля. Начало — в 20:30 мск. В первой встрече победитель выявлен не был (1:1).

Для Кирилла Левникова это второй матч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее российский рефери обслуживал встречу первого отборочного раунда «Железничар» — «Зета» (1:0) и показал четыре жёлтые карточки.

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