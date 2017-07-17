«Скендербеу» и «Кайрат» рассудят датчане
Опредились арбитры, которые обслужат матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Скендербеу» — «Кайрат», сообщает Sports.kz.
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Все судьи представляют Данию. Главным рефери назначен Йенс Мое, ассистировать ему будут Хенрик Ларсен, Элвис Бориц и Йорген Бурхардт.
Матч пройдет в Албании в ночь с 20 на 21 июля. Начало в 00:00.
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