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17 июля 2017, 13:53 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Скендербеу» и «Кайрат» рассудят датчане

Опредились арбитры, которые обслужат матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Скендербеу» — «Кайрат», сообщает Sports.kz.

<span class=error>Опредились</span> арбитры которые обслужат матч второго раунда квалификации Лиги Европы Скендербеу — <span class=error>Кайрат</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Все судьи представляют Данию. Главным рефери назначен Йенс Мое, ассистировать ему будут Хенрик Ларсен, Элвис Бориц и Йорген Бурхардт.

Матч пройдет в Албании в ночь с 20 на 21 июля. Начало в 00:00.

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