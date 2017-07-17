Швейцарские арбитры обслужат матч «Црвена Звезда» — «Иртыш»
Бригада рефери из Швейцарии получила назначение на игру второго отборочного раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Иртыш», сообщает Sports.kz.
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Главный рефери — Федайи Сан, его помощниками станут Кармине Санджованни, Стефан Де Алмейда и Саша Амхоф.
Матч состоится в сербском Белграде в ночь с 20 на 21 июля. Начало в 00:30.
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