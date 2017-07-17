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17 июля 2017, 13:52 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Швейцарские арбитры обслужат матч «Црвена Звезда» — «Иртыш»

Бригада рефери из Швейцарии получила назначение на игру второго отборочного раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Иртыш», сообщает Sports.kz.

Бригада рефери из Швейцарии получила назначение на игру второго отборочного раунда Лиги Европы <span class=error>Црвена</span> Звезда — Иртыш сообщает Sports.kz. Увеличить
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Главный рефери — Федайи Сан, его помощниками станут Кармине Санджованни, Стефан Де Алмейда и Саша Амхоф.

Матч состоится в сербском Белграде в ночь с 20 на 21 июля. Начало в 00:30.

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