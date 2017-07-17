Корреспондент Sports.kz связался с представителем компании, которая занимается электронными и наличными продажа билетов на этот матч и поинтересовался активностью болельщиков.



«На 15.00 17 июля, то есть более чем за сутки до матча, уже продано свыше 6 000 билетов. Эти темпы превышают аналогичные показатели самой посещаемого матча “Астана Арены” текущего сезона, когда столичный клуб принимал “Кайрат”. Скорее всего, на матче “Астана” — “Спартак” (Латвия) будет установлен рекорд посещаемости этого года. Активны не только горожане — электронные билеты скупают жители Алматы, Актобе, Актау, Павлодара, Шымкента, Караганды. Поддержать лучший футбольный клуб страны летит и едет весь Казахстан. Причин большой популярности матча несколько — это и успешное выступление столичного клуба в еврокубках, в то время, как выход других наших команд в следующий раунд, видится крайне проблематичным в виду неудач в первых матчах. Радует и цена на билеты — например, на матч “Астаны” со “Спартаком” (Латвия) можно попасть и за 500 тенге».