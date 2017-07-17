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17 июля 2017, 13:24 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

На матче Лиги Чемпионов «Астана» — «Спартак» может быть установлен рекорд посещаемости текущего сезона

Уже завтра «Астана Арена» примет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов, в котором «Астана» сыграет с латвийским «Спартаком».

Уже завтра <span class=error>Астана</span> Арена примет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов в котором <span class=error>Астана</span> сыграет с латвийским Спартаком. Увеличить
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Корреспондент Sports.kz связался с представителем компании, которая занимается электронными и наличными продажа билетов на этот матч и поинтересовался активностью болельщиков.

«На 15.00 17 июля, то есть более чем за сутки до матча, уже продано свыше 6 000 билетов. Эти темпы превышают аналогичные показатели самой посещаемого матча “Астана Арены” текущего сезона, когда столичный клуб принимал “Кайрат”. Скорее всего, на матче “Астана” — “Спартак” (Латвия) будет установлен рекорд посещаемости этого года. Активны не только горожане — электронные билеты скупают жители Алматы, Актобе, Актау, Павлодара, Шымкента, Караганды. Поддержать лучший футбольный клуб страны летит и едет весь Казахстан. Причин большой популярности матча несколько — это и успешное выступление столичного клуба в еврокубках, в то время, как выход других наших команд в следующий раунд, видится крайне проблематичным в виду неудач в первых матчах. Радует и цена на билеты — например, на матч “Астаны” со “Спартаком” (Латвия) можно попасть и за 500 тенге».

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