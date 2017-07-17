Футболисты БАТЭ отправились в Ереван на матч квалификации Лиги чемпионов с «Алашкертом»
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ отправились в Ереван на гостевой поединок квалификации Лиги чемпионов с армянским «Алашкертом», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Главный тренер 13-кратных чемпионов Беларуси Александр Ермакович включил в выездной состав 20 игроков:
вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.
защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Алексей Риос, Неманья Милунович, Евгений Яблонский;.
полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;.
нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
Ответный матч 2-го квалификационного раунда между чемпионами Беларуси и Армении состоится в Ереване 18 июля. Начало игры в 19.00 по минскому времени. Эту встречу будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.
Первая встреча БАТЭ и «Алашкерта», состоявшаяся 12 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1. Победитель их двухматчевного противостояния сыграет в 3-м раунде квалификации с чемпионом Чехии пражской «Славией».
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