Футболисты БАТЭ отправились в Ереван на матч квалификации Лиги чемпионов с «Алашкертом»

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Главный тренер 13-кратных чемпионов Беларуси Александр Ермакович включил в выездной состав 20 игроков:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Алексей Риос, Неманья Милунович, Евгений Яблонский;.

полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;.

нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда между чемпионами Беларуси и Армении состоится в Ереване 18 июля. Начало игры в 19.00 по минскому времени. Эту встречу будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.

Первая встреча БАТЭ и «Алашкерта», состоявшаяся 12 июля на поле «Борисов-Арены», завершилась вничью — 1:1. Победитель их двухматчевного противостояния сыграет в 3-м раунде квалификации с чемпионом Чехии пражской «Славией».