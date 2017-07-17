СМИ: Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Португальский нападающий Криштиану Роналду не поможет мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», но готов вернуться в строй к первой встрече Суперкубка Испании против «Барселоны», сообщает Marca.
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Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», выигравшим Лигу Европы, пройдет 8 августа в столице Македонии Скопье. Первая встреча за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 13 августа на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу».
По информации издания, Роналду получил от клуба отпуск до конца июля
Как отмечается, на этой неделе Роналду должен вернуться в Мадрид и пройти плановый медосмотр, после чего снова отправится в отпуск. Игрок уже точно пропустит встречу товарищеского Международного кубка чемпионов с той же «Барселоной» 30 июля и не успеет, по расчетам тренерского штаба «сливочных», набрать оптимальную форму к игре с «Манчестер Юнайтед».
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