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17 июля 2017, 12:29 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

СМИ: Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Португальский нападающий Криштиану Роналду не поможет мадридскому «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», но готов вернуться в строй к первой встрече Суперкубка Испании против «Барселоны», сообщает Marca.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Португальский нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> не поможет мадридскому Реалу в матче за <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>УЕФА</span> против Манчестер Юнайтед но готов вернуться в строй к первой встрече <span class=error>Суперкубка</span> Испании против Барселоны сообщает Marca. Увеличить
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Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», выигравшим Лигу Европы, пройдет 8 августа в столице Македонии Скопье. Первая встреча за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 13 августа на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу».

По информации издания, Роналду получил от клуба отпуск до конца июля из-за того, что минувший сезон у португальца затянулся дольше обычного из-за выступления на Кубке конфедераций в России, где сборная Португалии завоевала бронзовые медали.

Как отмечается, на этой неделе Роналду должен вернуться в Мадрид и пройти плановый медосмотр, после чего снова отправится в отпуск. Игрок уже точно пропустит встречу товарищеского Международного кубка чемпионов с той же «Барселоной» 30 июля и не успеет, по расчетам тренерского штаба «сливочных», набрать оптимальную форму к игре с «Манчестер Юнайтед».

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