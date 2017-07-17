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17 июля 2017, 10:46 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Латвийский журналист назвал главный ключ «Спартака» к успеху в ответном матче Лиги чемпионов с «Астаной»

Журналист латвийского сайта Sportacentrs.com Карлис Юстовис дал корреспонденту Vesti.kz свой прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Астаной» и «Спартаком».

В первом матче Астана на выезде обыграла латвийцев со счетом 1:0. Увеличить
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«Первый матч «Спартак» провел неплохо. Латвийская команда была близка к тому, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Если бы во втором тайме хозяева сумели бы забить гол, то исход противостояния был бы иным. «Астана» выше уровнем и имеет хороших игроков. Однако даже хорошие команды можно побеждать.

Шанс «Спартака» в ответной встрече ловить соперника на контратаках. Перед своими болельщиками «Астана» постарается выиграть крупно и пойдет вперед большими силами. Если латвийцы реализуют свои моменты и образцово сыграют в защите, то смогут потрепать нервы казахстанцам.

И все-таки давайте будем реалистами, шансы «Спартака» близки к нулю. Я считаю, что «Астана» по своему составу должна бороться за место в группе Лиги чемпионов, — подчеркнул Юстовис.

Напомним, что первая встреча состоялась на прошлой неделе в Юрмале и завершилась минимальной победой казахстанского клуба со счетом 1:0. Ответная игра пройдет уже завтра, 18 июля, на «Астана Арене» и начнется в 20:00 по столичному времени.

В третьем раунде победитель противостояния «Астана» — «Спартак» встретится с лучшим в паре «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша). В первом матче польская команда победила со счетом 3:0.

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