Главный тренер «Спартака» перед ответным матчем с «Астаной» уехал в бывший клуб Сергея Хижниченко

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Марек Зуб принял предложение солигорского «Шахтера».

Польский специалист принял юрмальский клуб зимой. На новом же месте он сменил Олега Кубарева, который прошлой осенью впервые сделал «Спартак» чемпионом Латвии. «Горняки» под руководством Кубарева проиграли литовской «Судуве» (0:0 и 1:2) в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Белорусский клуб уже официально подтвердил назначение нового главного тренера.

Напомним, что ранее за солигорскую команду выступал форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко, который не смог пробиться в ее состав, после чего летом перебрался в карагандинский «Шахтер».

В свою очередь «Астана» победила латвийский «Спартак» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:0). Ответная игра команд состоится 18 июля в столице Казахстана.