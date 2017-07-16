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16 июля 2017, 9:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Д. Алвес опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Юве» в перерыве финала ЛЧ

Экс-защитник «Ювентуса» Дани Алвес, ныне выступающий за «ПСЖ», опроверг информацию о конфликте в раздевалке туринцев в перерыве финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4).

<nobr>Экс-защитник</nobr> <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> ныне выступающий за <span class=error>ПСЖ</span> опроверг информацию о конфликте в раздевалке <span class=error>туринцев</span> в перерыве финала Лиги чемпионов с Реалом (1:4). Увеличить
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«Чтобы вы знали: мы вместе пережили это поражение и обсуждали его до шести утра», — написал Алвес в ответ на твит с новостью о конфликте.

Ранее СМИ растиражировали слова форварда «Ювентуса» Марио Манджукича о конфликте Алвеса с защитником Леонардо Бонуччи в перерыве игры, но позже выяснилось, что Манджукич не говорил этих слов и новость является выдуманной.

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