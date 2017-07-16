Д. Алвес опроверг информацию о конфликте в раздевалке «Юве» в перерыве финала ЛЧ

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«Чтобы вы знали: мы вместе пережили это поражение и обсуждали его до шести утра», — написал Алвес в ответ на твит с новостью о конфликте.

Ранее СМИ растиражировали слова форварда «Ювентуса» Марио Манджукича о конфликте Алвеса с защитником Леонардо Бонуччи в перерыве игры, но позже выяснилось, что Манджукич не говорил этих слов и новость является выдуманной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Para tu información, estuvimos juntos sufriendo y comentando la derrota hasta las 6 de la mañana, no tiren mierda sin saber no que sucede! <a href="https://t.co/x1IcGCmmJk">https://t.co/x1IcGCmmJk</a></p>— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) <a href="https://twitter.com/DaniAlvesD2/status/886342442420719617">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>