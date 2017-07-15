ЦСКА сыграет на выезде с АЕКом в ЛЧ 25 июля, ответный матч состоится 2 августа

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наконец-то можем объявить даты матчей с АЕКом!<br><br>✈️ 25 июля, 20:30<br>? 2 августа, 20:00 <a href="https://t.co/hNwpKHHowA">pic.twitter.com/hNwpKHHowA</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/886254032758611969">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Соперник армейцев определился в результате жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. ЦСКА выступит в квалификации Лиги чемпионов в пути представителей лиг.