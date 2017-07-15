ЦСКА сыграет на выезде с АЕКом в ЛЧ 25 июля, ответный матч состоится 2 августа
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА проведут первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2017/18 против греческого АЕКа 25 июля, ответная игра состоится в Москве 2 августа, сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
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Соперник армейцев определился в результате жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. ЦСКА выступит в квалификации Лиги чемпионов в пути представителей лиг.
Победитель в противостоянии третьего раунда пройдет в раунд
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