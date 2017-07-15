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15 июля 2017, 20:16 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА сыграет на выезде с АЕКом в ЛЧ 25 июля, ответный матч состоится 2 августа

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА проведут первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2017/18 против греческого АЕКа 25 июля, ответная игра состоится в Москве 2 августа, сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.

Футболисты московского ЦСКА проведут первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2017/18 против греческого <span class=error>АЕКа</span> 25 июля ответная игра состоится в Москве 2 августа сообщается в <span class=error>микроблоге</span> армейцев в Twitter. Увеличить
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Соперник армейцев определился в результате жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. ЦСКА выступит в квалификации Лиги чемпионов в пути представителей лиг.

Победитель в противостоянии третьего раунда пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравший будет бороться за попадание в групповой этап Лиги Европы.

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