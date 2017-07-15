Марио Манджукич: Бонуччи схватил Алвеса за горло и собирался ударить

Ранее о недопонимании с игроками туринцев заявил экс-защитник команды Дани Алвес, ставший футболистом «ПСЖ». Также накануне в «Милан» перешел Леонардо Бонуччи, который, по слухам, покинул «Ювентус» из-за конфликтов с партнерами.

— Хочу внести ясность и заявить, что слухи о плохой обстановке в «Ювентусе» являются лживыми, — цитирует Football Italia Манджукича. — Этот хаос создали Бонуччи и Алвес. К счастью, они ушли, и теперь все успокоится. Во время финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) именно между ними и случился конфликт, поскольку они диаметрально противоположенные люди. Остальные футболисты лишь наблюдали за тем, как они ругались в день и во время финала.

До матча мы все готовились к игре, как к матчу чемпионата, все было нормально. Все сидели и готовились к тому, что сейчас в раздевалку войдет Алвес, включит режим «диджея» и будет слушать свою любимую музыку. Но в этот день он переборщил. Алвес включил на полную громкость песню Samba Do Janeiro, как будто хотел, чтобы мы все оглохли, а затем начал танцевать, будто сегодня его последний день.

Я подумал, что он просто глуп и направился по своим делам, а вот Бонуччи так сделать не смог. Он был одержим победой в Лиге чемпионов, поэтому подошел к Алвесу и сказал, что сломает ему ногу через три секунды, если он не выключит музыку. Атмосфера была испорчена, они ругались, пока Алвес не заявил, что даже если мы проиграем в финале — он уже трижды выигрывал ЛЧ, тогда как у Бонуччи ни одной победы. Все были просто в шоке от таких слов. Я выигрывал Лигу чемпионов, но никогда бы не посмел такое сказать. Мы не должны были даже допускать вероятность поражения.

В этот момент Бонуччи схватил Алвеса за горло и собирался ударить его кулаком, но их разнял Аллегри, который, являясь настоящим лидером, заявил, что его не волнует, кто виноват, и что он вышвырнет обоих после матча. Это было невероятно мудрое решение тренера.

Сейчас же в «Ювентусе» вновь все успокоилось. Раздражающий хвастун Бонуччи ушел, а до него это сделал бразильская боль в шее Алвес, который никогда не давал коллективу концентрироваться на игре.