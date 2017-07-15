Бонуччи ударил Дибалу в перерыве финала Лиги чемпионов?
Переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан» стал следствием конфликта игрока с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, а также с несколькими своими партнерами.
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Согласно RMC, в перерыве финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) Бонуччи вступил в конфликт с Андреа Барцальи. Параллельно с этим футболист также ругался и с Аллегри.
Словесный спор Бонуччи и Барцальи перерос в потасовку, по ходу которой будущий игрок «Милана» случайно ударил нападающего команды Пауло Дибалу, который пытался разнять конфликтующих партнеров.
Напомним, 30-летний Бонуччи подписал контакт с «россонери» на пять лет. «Ювентус» получит за этот переход 42 миллиона евро.
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