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15 июля 2017, 11:28 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Бонуччи ударил Дибалу в перерыве финала Лиги чемпионов?

Переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в «Милан» стал следствием конфликта игрока с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, а также с несколькими своими партнерами.

Переход защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи в Милан стал следствием конфликта игрока с главным тренером команды Массимилиано Аллегри а также с несколькими своими партнерами. Увеличить
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Согласно RMC, в перерыве финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) Бонуччи вступил в конфликт с Андреа Барцальи. Параллельно с этим футболист также ругался и с Аллегри.

Словесный спор Бонуччи и Барцальи перерос в потасовку, по ходу которой будущий игрок «Милана» случайно ударил нападающего команды Пауло Дибалу, который пытался разнять конфликтующих партнеров.

Напомним, 30-летний Бонуччи подписал контакт с «россонери» на пять лет. «Ювентус» получит за этот переход 42 миллиона евро.

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