Бонуччи ударил Дибалу в перерыве финала Лиги чемпионов?

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Согласно RMC, в перерыве финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4) Бонуччи вступил в конфликт с Андреа Барцальи. Параллельно с этим футболист также ругался и с Аллегри.

Словесный спор Бонуччи и Барцальи перерос в потасовку, по ходу которой будущий игрок «Милана» случайно ударил нападающего команды Пауло Дибалу, который пытался разнять конфликтующих партнеров.

Напомним, 30-летний Бонуччи подписал контакт с «россонери» на пять лет. «Ювентус» получит за этот переход 42 миллиона евро.