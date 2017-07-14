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14 июля 2017, 21:21 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Селтик» обыграл «Линфилд» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов североирландский «Линфилд» принимал на своём поле шотландский «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Селтика» в первом тайме забитые мячи на свой счёт записали Скотт Синклейр и Томас Рогич, которые отличились на 17-й и 22-й минутах соответственно.

Ответный матч пройдёт в Шотландии на стадионе «Селтик Парк» 19 июля. Победитель противостояния между «Селтиком» и «Линфилдом» в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Дандолк» / «Русенборг».

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