«Селтик» обыграл «Линфилд» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В составе «Селтика» в первом тайме забитые мячи на свой счёт записали Скотт Синклейр и Томас Рогич, которые отличились на 17-й и 22-й минутах соответственно.

Ответный матч пройдёт в Шотландии на стадионе «Селтик Парк» 19 июля. Победитель противостояния между «Селтиком» и «Линфилдом» в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Дандолк» / «Русенборг».