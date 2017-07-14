Интернационал из Словакии против израильских львов

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Ни один из потенциальных соперников «Зенита» никогда не попадал в основной этап еврокубков. Это очень скромные команды, споткнуться на которых можно только при большом «старании». В первой игре они разошлись миром — 1:1, и теперь перед ответной встречей в Тель-Авиве психологическое преимущество на стороне израильтян. Не верят в словаков и букмекеры.

Футбол Лига Европы 2017/2018 2-й отборочный раунд, 13.07.2017, 21:30 1:1 Тренчин Бней-Иегуда

Но записывать «Тренчин» в безнадежные аутсайдеры рано, ведь это один из самых стабильных клубов Словакии в последние годы. В сезонах-2014/15 и 2015/16 он делал золотые дубли, в минувшем первенстве столкнулся с проблемами, сделал шаг назад и забрался лишь на четвертую строчку. Владелец «Тренчина» — бывший футболист «Аякса» Тшеу Ла Лин, отсюда большое голландское представительство — сразу пять футболистов! А еще здесь есть тринидадец, англичанин, грузин, босниец и хорват и нигерийцы. В первом раунде этот интернационал прошелся катком по кутаисскому «Торпедо».

«Бней-Иегуда» (прозвище — «Львы») в прошлом сезоне занял 11-место в чемпионате из 14 команд, в Лигу Европы попал за счет сенсационной победы в Кубке. Стоимость состава — порядка 4 миллионов евро. Словом, сама скромность. Но мы помним, что в Израиле летом очень жарко, а «Зенит» из-за недооценки только в прошлом сентябре едва унес ноги от тель-авивского «Маккаби».

«ТРЕНЧИН». СОСТАВ

Вратари: Худы, Шемринец, Хован.

Защитники: Сковайса, Джулиэн (Тринидад и Тобаго), Р. Клостер (Голландия), Шулек, Лоренс (Англия), Шалата, Уде (Нигерия), Клешчик, Зубайру (Нигерия).

Полузащитники: Паур, Уббинк (Голландия), Эль-Махдиуи (Голландия), Бренкус, Бедятш, Халгош.

Нападающие: Беридзе (Грузия), Янга (Голландия), М. Клостер (Голландия), Чатакович (Босния), Гонг (Нигерия), Прекоп, Квоцера, Манче (Хорватия).

«БНЕЙ-ИЕГУДА». СОСТАВ

Вратари: Зубас (Литва), Амсалем, Исраели.

Защитники: Турджман, Бен Ари, Хабаши, Константини, Азуз, Кандил.

Полузащитники: Ашкенази, Хозез, Хазиза, Гордана, Тчибота (Конго), Шуа, Вальскис (Литва), Финиш,

Нападающий: Авитал, Джуф (Гамбия), Бузагло.