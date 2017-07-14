АЕК страшен «Реалу», но не ЦСКА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Лиге чемпионов ЦСКА сыграет с афинским АЕК (первый матч — в гостях 25 или 26 июля, ответный — 2 августа в Москве). В Лиге Европы «Зенит» ждет победителя пары «Тренчин» — «Бней-Иегуда», а «Краснодар» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Слован» Бр — «Люнгбю». Российские клубы начинают дома 27 июля, ответные встречи — 3 августа. Трое «русских», не считая Чигринского. Что такое АЕК.

Сплюну через левое плечо, чтобы не сглазить московских армейцев, после чего замечу: все-таки в отборочных раундах Лиги чемпионов российским клубам грех жаловаться на судьбу. Два года назад ЦСКА с огромным трудом, проявив силу воли, прошел и «Спарту», и «Спортинг», которым по ходу ответных матчей проигрывал два мяча. Однако изначально чешский клуб смотрелся не худшим вариантом, которым руководители красно-синих считали «Фенербахче», а лиссабонские «львы» и вовсе представлялись наименьшим из зол на фоне «Манчестер Юнайтед», «Валенсии» и «Байера».

Год назад «Ростов» попал на «Андерлехт» и «Аякс», находившиеся в стадии переформатирования состава, и, хотя клуб из Амстердама впоследствии добрался до финала Лиги Европы, еще до жеребьевки эксперты желали российской команде сыграть в 4-м раунде именно с ним, а не с «Манчестер Сити», «Порту», «Вильярреалом» и менхенгладбахской «Боруссией».

Пока ЦСКА получил оппонента только по 3-му раунду. Естественно, мы не раз еще услышим истину, что слабых соперников в Лиге чемпионов не бывает, да и сами готовы о ней напомнить. Но ведь Гибралтар и Мальта в прейскуранте соперников не значились. АЕК же представляется более удачным вариантом, чем «Ницца» с Балотелли, которая в прошлом сезоне долго конкурировала в чемпионате Франции с «Монако» и «ПСЖ», а также «Янг Бойз», потому что швейцарцев наши клубы в теории должны проходить, но почему-то это случается далеко не всегда.

Греческие черно-желтые, пусть в их гимне есть строка «Твое имя наводит страх на «Реал», откровенно говоря, не кажутся непреодолимым препятствием. В регулярном чемпионате Греции они финишировали только четвертыми, а в Лигу чемпионов пробились благодаря успешному выступлению в дополнительном турнире с участием клубов, занявших места со 2-го по 5-е. По его итогам и распределяются греческие европутевки.

В составе афинян значатся в прошлом защитник «Шахтера» и «Днепра» Чигринский, а также группа футболистов, выступавших в российском чемпионате: босниец Враньеш, португалец Угу Алмейда и арендованный на днях у «Лас-Пальмаса» хорват Ливая, который в сезоне-2014/15 сыграл 13 раз за «Рубин», включая два матча на Кубок. Причем, максимальное количество времени, проведенное им на поле, равнялось 54 минутам.

Особо суеверных, возможно, настораживает название греческого клуба, созвучное шведскому АИК, который пять лет назад неожиданно выбил ЦСКА из Лиги Европы. Но, право, обычно красно-синие в матчах на вылет действуют ответственно.

Для них было бы хорошо попасть в число «сеяных» на следующем этапе, чтобы гарантированно избежать «Севильи», «Наполи» и «Ливерпуля». Но это зависит, увы, от других. Надо, чтобы уже в 3-м раунде закончили борьбу два из трех клубов, которые имеют более высокий, чем у ЦСКА, рейтинг. Это киевское «Динамо», «Аякс» и «Виктория».

В Лиге Европы «Зенит» и «Краснодар» могут дружно поехать 3 августа в Словакию. «Быки» играли со «Слованом» на той же стадии 3-го отборочного раунда не далее, чем два года назад (2:0, 3:3). Причем, в ответной выездной встрече они сняли все вопросы к 11-й минуте благодаря двум голам Мамаева.

Неплохие воспоминания, но на этот раз черно-зеленым, скорее, лететь в Данию. Ведь в первом матче «Люнгбю» одолел «Слован» на выезде — 1:0. В связи с этим Игорю Шалимову и его подопечным, наверное, как-то поможет в подготовке опыт недавней товарищеской встречи с датским чемпионом «Копенгагеном» (0:0). Но, если столичный клуб в прошлом сезоне играл в групповом турнире Лиги чемпионов и бился в 1/8 финала Лиги Европы с «Аяксом», «Люнгбю» занял 3-е место в Дании в первый год после возвращения из второго дивизиона, где провел четыре года.

В паре «Тренчин» — «Бней-Иегуда», интересующей зенитовских болельщиков, тоже несколько предпочтительнее после гостевой ничьей 1:1 выглядят позиции представителя не Словакии, а Израиля. В прошлом году «Зенит» позволил себе приключение в Тель-Авиве, победив «Маккаби» со счетом 4:3, хотя к 77-й минуте проигрывал 0:3. Но «Бней-Иегуда» слабее земляков. Обладатель Кубка страны, этот клуб занял в прошлом чемпионате лишь 11-е место при 14 участниках.

В общем, пожелание всем одно — не расслабляться.