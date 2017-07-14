АЕК страшен «Реалу», но не ЦСКА
Обозреватель «СЭ» Александр ПРОСВЕТОВ — о жеребьевке 3-х отборочных раундов еврокубков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Лиге чемпионов ЦСКА сыграет с афинским АЕК (первый матч — в гостях 25 или 26 июля, ответный — 2 августа в Москве). В Лиге Европы «Зенит» ждет победителя пары «Тренчин» — «Бней-Иегуда», а «Краснодар» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Слован» Бр — «Люнгбю». Российские клубы начинают дома 27 июля, ответные встречи — 3 августа. Трое «русских», не считая Чигринского. Что такое АЕК.
Сплюну через левое плечо, чтобы не сглазить московских армейцев, после чего замечу:
Год назад «Ростов» попал на «Андерлехт» и «Аякс», находившиеся в стадии переформатирования состава, и, хотя клуб из Амстердама впоследствии добрался до финала Лиги Европы, еще до жеребьевки эксперты желали российской команде сыграть в 4-м раунде именно с ним, а не с «Манчестер Сити», «Порту», «Вильярреалом» и менхенгладбахской «Боруссией».
Пока ЦСКА получил оппонента только по 3-му раунду. Естественно, мы не раз еще услышим истину, что слабых соперников в Лиге чемпионов не бывает, да и сами готовы о ней напомнить. Но ведь Гибралтар и Мальта в прейскуранте соперников не значились. АЕК же представляется более удачным вариантом, чем «Ницца» с Балотелли, которая в прошлом сезоне долго конкурировала в чемпионате Франции с «Монако» и «ПСЖ», а также «Янг Бойз», потому что швейцарцев наши клубы в теории должны проходить, но
Греческие
В составе афинян значатся в прошлом защитник «Шахтера» и «Днепра» Чигринский, а также группа футболистов, выступавших в российском чемпионате: босниец Враньеш, португалец Угу Алмейда и арендованный на днях у «Лас-Пальмаса» хорват Ливая, который в сезоне-2014/15 сыграл 13 раз за «Рубин», включая два матча на Кубок. Причем, максимальное количество времени, проведенное им на поле, равнялось 54 минутам.
Особо суеверных, возможно, настораживает название греческого клуба, созвучное шведскому АИК, который пять лет назад неожиданно выбил ЦСКА из Лиги Европы. Но, право, обычно
Для них было бы хорошо попасть в число «сеяных» на следующем этапе, чтобы гарантированно избежать «Севильи», «Наполи» и «Ливерпуля». Но это зависит, увы, от других. Надо, чтобы уже в 3-м раунде закончили борьбу два из трех клубов, которые имеют более высокий, чем у ЦСКА, рейтинг. Это киевское «Динамо», «Аякс» и «Виктория».
В Лиге Европы «Зенит» и «Краснодар» могут дружно поехать 3 августа в Словакию. «Быки» играли со «Слованом» на той же стадии 3-го отборочного раунда не далее, чем два года назад (2:0, 3:3). Причем, в ответной выездной встрече они сняли все вопросы к 11-й минуте благодаря двум голам Мамаева.
Неплохие воспоминания, но на этот раз
В паре «Тренчин» — «Бней-Иегуда», интересующей зенитовских болельщиков, тоже несколько предпочтительнее после гостевой ничьей 1:1 выглядят позиции представителя не Словакии, а Израиля. В прошлом году «Зенит» позволил себе приключение в
В общем, пожелание всем одно — не расслабляться.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter