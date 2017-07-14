Чехи боятся долгого и утомительного путешествия в Казахстан

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«Обеим нашим командам грозит долгое и утомительное путешествие в Казахстан: «Спарта» сыграет с победителем пары «Иртыш» — «Црвена Звезда» — хотя здесь фаворитом все же является сербский клуб, а «Млада Болеслав» в случае прохода «Шемрок Роверс» встретится с вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» или албанским «Скендербеу», — пишет издание.



Первые матчи второго раунда с участием потенциальных соперников из Чехии и Казахстана завершились так:

«Иртыш» — «Црвена Звезда» — 1:1

«Кайрат» — «Скендербеу» — 1:1

«Шемрок Роверс» — «Млада Болеслав» — 2:3.



«Спарта» стартует с третьего раунда.