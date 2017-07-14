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14 июля 2017, 17:55 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Чехи боятся долгого и утомительного путешествия в Казахстан

Чешский сайт IDnes.cz оценил итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы для своих клубов, сообщает Sports.kz.

Чешский сайт IDnes.cz оценил итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы для своих клубов сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Обеим нашим командам грозит долгое и утомительное путешествие в Казахстан: «Спарта» сыграет с победителем пары «Иртыш» — «Црвена Звезда» — хотя здесь фаворитом все же является сербский клуб, а «Млада Болеслав» в случае прохода «Шемрок Роверс» встретится с вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» или албанским «Скендербеу», — пишет издание.

Первые матчи второго раунда с участием потенциальных соперников из Чехии и Казахстана завершились так:
«Иртыш» — «Црвена Звезда» — 1:1
«Кайрат» — «Скендербеу» — 1:1
«Шемрок Роверс» — «Млада Болеслав» — 2:3.

«Спарта» стартует с третьего раунда.

Спарта П
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