Чехи боятся долгого и утомительного путешествия в Казахстан
Чешский сайт IDnes.cz оценил итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы для своих клубов, сообщает Sports.kz.
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«Обеим нашим командам грозит долгое и утомительное путешествие в Казахстан: «Спарта» сыграет с победителем пары «Иртыш» — «Црвена Звезда» — хотя здесь фаворитом все же является сербский клуб, а «Млада Болеслав» в случае прохода «Шемрок Роверс» встретится с
Первые матчи второго раунда с участием потенциальных соперников из Чехии и Казахстана завершились так:
«Иртыш» — «Црвена Звезда» — 1:1
«Кайрат» — «Скендербеу» — 1:1
«Шемрок Роверс» — «Млада Болеслав» — 2:3.
«Спарта» стартует с третьего раунда.
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