Трое «русских», не считая Чигринского. Что такое АЕК

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Желто-черный афинский клуб прилетит в Россию в восьмой раз. Дважды это случалось еще в союзную эпоху. В первом раунде Кубка УЕФА-1976/77 афиняне в дополнительное время прошли московское «Динамо» и в итоге дошли до полуфинала турнира, где уступили «Ювентусу» — по сей день это главный евроуспех АЕК. В 1991-м жертвой греков в Кубке УЕФА стал «Спартак».

В новейшей истории АЕК российским клубам неизменно проигрывал. Серия началась в 1998-м с гола Игоря Чугайнова на последней минуте, который вывел «Локомотив» в полуфинал Кубка кубков. Потом АЕК трижды пересекался в Кубке УЕФА/Лиге Европы с «Зенитом» (2004, 2005, 2010).

А в 2011-м был снова бит железнодорожниками, после чего клубу стало не до еврокубков. Долги АЕК достигли таких размеров, что в 2013-м он впервые в своей истории покинул высший дивизион. Причем отправили его туда… собственные болельщики. Они сорвали матч, выбежав на поле и устроив драку с полицией, после чего местный КДК снял с АЕК три очка.

Более того, клуб отправился даже не во вторую, а в третью лигу и лишился профессионального статуса. В тот же год сменилось руководство: контрольный пакет акций перешел к болельщикам — ассоциации «Союз друзей АЕК». Постепенно финансовая ситуация выправилась, клуб без особых проблем за два сезона вернулся в элиту. А в прошлом году сенсационно завоевал Кубок страны, обыграв в финале «Олимпиакос».

Сезон-2016/17 АЕК начинал под руководством Темури Кецбаи. Но нынешний наставник «Оренбурга» проработал всего несколько месяцев. Грузина сменил португалец Жозе Мораиш, а в январе уволили и его — в АЕК вернулся Маноло Хименес, уже работавший в клубе с 2010 по 2011 год. В свое время именно этот специалист усадил в запас «Севильи» Александра Кержакова.

Регулярный чемпионат афиняне закончили на 4-м месте, но в плей-офф обошли «Панатинаикос» и ПАОК, завоевав путевку в Лигу чемпионов — впервые с 2007 года.

В составе АЕК есть футболисты, выступавшие в России: защитник Огнен Враньеш играл за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», звездный португалец Угу Алмейда — за «Кубань» и «Анжи», а Марко Ливая так и не закрепился в «Рубине».

Кроме того в прошлом году перебрался в Афины украинец Дмитрий Чигринский — семь лет назад «Барселона» купила этого защитника у «Шахтера» за 25 миллионов евро.

А еще несколько дней назад АЕК объявил о покупке у «Эмполи» за 500 тысяч евро 25-летнего защитника Уроша Чосича. С 2009 по 2013 год этот серб безуспешно пытался пробиться в основу… ЦСКА.

СОСТАВ

Вратари: Баркас, Цинтотас, Анестис.

Защитники: Бакакис, Элдер Лопеш (Португалия), Враньеш (Босния), Ламбропулос, Гало (Бразилия), Чосич (Сербия), Де Фрейтас Винисиус (Бразилия), Чигринский (Украина), Вила (Испания), Манолас, Тзанетопулос.

Полузащитники: Айдаревич (Швеция), Христодулопулос, Симоэш (Португалия), Юханссон (Швеция), Манталос, Галанопулос, Клонаридис (Бельгия), Родригес (Аргентина), Траустасон (Исландия).

Нападающие: Угу Алмейда (Португалия), Ливая (Хорватия), Якумакис, Бакасетас, Меликиотис.