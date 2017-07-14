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В четверг в первом матче в Словакии была зафиксирована ничья (1:1), соперник «Зенита» определится 20 июля после игры в городе Петах-Тиква.

Футбольный клуб в Тренчине (город на северо-западе Словакии) был основан в 1992 году под названием «Дукла», после чего объединился с ТТС, в 1963 году выигравшим чемпионат Чехословакии. В новейшей истории «Тренчин» выиграл чемпионат страны в 2015 и 2016 году, однако в прошлом сезоне остался лишь четвертым.

Этот результат позволил «Тренчину» вновь сыграть в еврокубках. В 1-м раунде Лиги Европы словацкая команда не испытала серьезных проблем в серии с грузинским «Динамо» из Кутаиси — 5:0, 3:1. По два мяча в этих матчах забили нигериец Хилари Гонг и хорват Антонио Манце, тогда как в первой встрече с «Бней Иегудой» отличился Якуб Паур.

Бомбардир из Кюрасао

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Тренчина» с 14 голами стал форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, который в эти дни выступает на Золотом кубке КОНКАКАФ в США. Однако его команде для выхода в плей-офф необходимо в воскресенье разгромить мексиканцев, так что с большой долей вероятности Янга вскоре вернется в Словакию.

«Тренчин» — интернациональная команда, в составе которой выступает около 15 легионеров, включая воспитанника «Арсенала» англичанина Джеймса Лоуренса, а также трех футболистов из Нидерландов. Однако футболисты «Тренчина» широкой публике малоизвестны. Возглавляет команду 41-летний словацкий специалист Мартин Шевела, который дважды привел ее к чемпионскому титулу.

«Тренчину» ни разу не удалось преодолеть более двух еврокубковых стадий. В 1998 году «Тренчин» встретился с калининградской «Балтикой» во 2-м раунде Кубка Интертото, уступив со счетом 0:1, 0:0. Единственный мяч забил украинский форвард Константин Визенок.

Домашние матчи «Тренчин» проводит на стадионе «На Сиготи», вмещающем 4300 зрителей.

Львы из Хатиквы

«Бней Иегуда» представляет южный район Тель-Авива Хатикву, команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Израиля и стартовала в еврокубковом сезоне со 2-го раунда. Клуб был образован в 1936 году и в 1990-м выиграл чемпионат Израиля, а национальным кубком владел трижды. В чемпионате страны-2016/17 «Бней-Иегуда» занял лишь 11-е место.

Команда состоит из израильских футболистов — за исключением двух легионеров из Литвы. Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке — он открыл счет в гостевом матче с «Тренчином» уже на третьей минуте.

Главным тренером «Бней Иегуды» с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011−12 и 2013−16 годах.

«Бней Иегуда» в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.