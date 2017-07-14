Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30389958/
14 июля 2017, 16:49 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Тренчин» и «Бней Иегуда» — соперники «Зенита» в Лиге Европы

ТАСС, 14 июля. Российский «Зенит» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с победителем противостояния между словацким «Тренчином» и израильским клубом «Бней Иегуда». Матчи пройдут 27 июля и 3 августа, первую встречу «Зенит» проведет на своем поле.

ТАСС представляет возможных соперников петербургского клуба в турнире. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в первом матче в Словакии была зафиксирована ничья (1:1), соперник «Зенита» определится 20 июля после игры в городе Петах-Тиква.

Футбольный клуб в Тренчине (город на северо-западе Словакии) был основан в 1992 году под названием «Дукла», после чего объединился с ТТС, в 1963 году выигравшим чемпионат Чехословакии. В новейшей истории «Тренчин» выиграл чемпионат страны в 2015 и 2016 году, однако в прошлом сезоне остался лишь четвертым.

Этот результат позволил «Тренчину» вновь сыграть в еврокубках. В 1-м раунде Лиги Европы словацкая команда не испытала серьезных проблем в серии с грузинским «Динамо» из Кутаиси — 5:0, 3:1. По два мяча в этих матчах забили нигериец Хилари Гонг и хорват Антонио Манце, тогда как в первой встрече с «Бней Иегудой» отличился Якуб Паур.

Бомбардир из Кюрасао

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Тренчина» с 14 голами стал форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, который в эти дни выступает на Золотом кубке КОНКАКАФ в США. Однако его команде для выхода в плей-офф необходимо в воскресенье разгромить мексиканцев, так что с большой долей вероятности Янга вскоре вернется в Словакию.

«Тренчин» — интернациональная команда, в составе которой выступает около 15 легионеров, включая воспитанника «Арсенала» англичанина Джеймса Лоуренса, а также трех футболистов из Нидерландов. Однако футболисты «Тренчина» широкой публике малоизвестны. Возглавляет команду 41-летний словацкий специалист Мартин Шевела, который дважды привел ее к чемпионскому титулу.

«Тренчину» ни разу не удалось преодолеть более двух еврокубковых стадий. В 1998 году «Тренчин» встретился с калининградской «Балтикой» во 2-м раунде Кубка Интертото, уступив со счетом 0:1, 0:0. Единственный мяч забил украинский форвард Константин Визенок.

Домашние матчи «Тренчин» проводит на стадионе «На Сиготи», вмещающем 4300 зрителей.

Львы из Хатиквы

«Бней Иегуда» представляет южный район Тель-Авива Хатикву, команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Израиля и стартовала в еврокубковом сезоне со 2-го раунда. Клуб был образован в 1936 году и в 1990-м выиграл чемпионат Израиля, а национальным кубком владел трижды. В чемпионате страны-2016/17 «Бней-Иегуда» занял лишь 11-е место.

Команда состоит из израильских футболистов — за исключением двух легионеров из Литвы. Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке — он открыл счет в гостевом матче с «Тренчином» уже на третьей минуте.

Главным тренером «Бней Иегуды» с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011−12 и 2013−16 годах.

«Бней Иегуда» в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.

Домашним для «Бней Иегуды» является стадион «Блумфилд» в Тель-Авиве, однако с прошлого года он находится на реконструкции. Поэтому клуб переехал в соседнюю Петах- Тикву, где играет на арене «Ха-Мошава», вмещающей 11 500 зрителей. В январе 2014 года здесь состоялся турнир за объединенный суперкубок России и Украины, где «Зенит» занял третье место, победив ЦСКА и проиграв «Шахтеру» с «Металлистом».

Тренчин
Новости Матчи Состав Статистика
Бней-Иегуда
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Представление «Слована» и «Люнгбю» — возможных соперников «Краснодара» в Лиге Европы

Представление «Слована» и «Люнгбю» — возможных соперников «Краснодара» в Лиге Европы

ТАСС, 14 июля. Российский «Краснодар» сыграет с победителем пары между словацким «Слованом» и датским «Люнгбю» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи пройдут 27 июля и 3 августа, первую встречу «Краснодар» проведет на своем поле.
Еще 7 новостей  Все новости

Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе Смолова

Футболист Сердар Азмун подписал контракт с "Рубином" сроком на три года

Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе Смолова