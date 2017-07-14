«Тренчин» и «Бней Иегуда» — соперники «Зенита» в Лиге Европы
ТАСС, 14 июля. Российский «Зенит» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с победителем противостояния между словацким «Тренчином» и израильским клубом «Бней Иегуда». Матчи пройдут 27 июля и 3 августа, первую встречу «Зенит» проведет на своем поле.
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В четверг в первом матче в Словакии была зафиксирована ничья (1:1), соперник «Зенита» определится 20 июля после игры в городе
Футбольный клуб в Тренчине (город на
Этот результат позволил «Тренчину» вновь сыграть в еврокубках. В 1-м раунде Лиги Европы словацкая команда не испытала серьезных проблем в серии с грузинским «Динамо» из Кутаиси — 5:0, 3:1. По два мяча в этих матчах забили нигериец Хилари Гонг и хорват Антонио Манце, тогда как в первой встрече с «Бней Иегудой» отличился Якуб Паур.
Бомбардир из Кюрасао
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Тренчина» с 14 голами стал форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, который в эти дни выступает на Золотом кубке КОНКАКАФ в США. Однако его команде для выхода в
«Тренчин» — интернациональная команда, в составе которой выступает около 15 легионеров, включая воспитанника «Арсенала» англичанина Джеймса Лоуренса, а также трех футболистов из Нидерландов. Однако футболисты «Тренчина» широкой публике малоизвестны. Возглавляет команду 41-летний словацкий специалист Мартин Шевела, который дважды привел ее к чемпионскому титулу.
«Тренчину» ни разу не удалось преодолеть более двух еврокубковых стадий. В 1998 году «Тренчин» встретился с калининградской «Балтикой» во 2-м раунде Кубка Интертото, уступив со счетом 0:1, 0:0. Единственный мяч забил украинский форвард Константин Визенок.
Домашние матчи «Тренчин» проводит на стадионе «На Сиготи», вмещающем 4300 зрителей.
Львы из Хатиквы
«Бней Иегуда» представляет южный район
Команда состоит из израильских футболистов — за исключением двух легионеров из Литвы. Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке — он открыл счет в гостевом матче с «Тренчином» уже на третьей минуте.
Главным тренером «Бней Иегуды» с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011−12 и 2013−16 годах.
«Бней Иегуда» в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.
Домашним для «Бней Иегуды» является стадион «Блумфилд» в
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