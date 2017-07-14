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14 июля 2017, 15:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гончаренко: Греческие болельщики устраивают ад для приезжающих команд

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Увеличить
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По её итогам «армейцы» попали на греческий АЕК.

«Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕК, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию. Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

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