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Соперник «Краснодара» определится 20 июля, когда в Дании состоится ответный матч. В первой встрече в Братиславе в четверг «Люнгбю» одержал победу со счетом 1:0. «Слован» уже встречался с «Краснодаром» в третьем раунде Лиги Европы — два года назад победу одержал российский клуб.

«Люнгбю» представляет одноименный северный пригород Копенгагена и является двукратным чемпионом Дании — 1983 и 1992 гг. На 80-е годы пришелся «золотой» период команды, которой в прошлом сезоне удалось впервые за 25 лет стать призером чемпионата Дании, заняв третье место. Причем «Люнгбю» лишь в 2016 году вернулся из первого дивизиона — 16 лет назад клуб обанкротился и был отправлен во вторую датскую лигу.

Взлет «Люнгбю» оказался возможным благодаря тренеру Давиду Нильсену, который возглавил команду в 2015 году. Самым известным для российских болельщиков игроком «Люнгбю» является 29-летний левый защитник Микаэль Лумб, который выступал за «Зенит».

В первом раунде квалификации Лиги Европы «Люнгбю» переиграл валлийский клуб «Бангор Сити» (1:0, 3:0), причем крупной победы добился на выезде. Датская команда в нынешнем еврокубковом сезоне еще не пропустила ни одного мяча. Норвежский форвард Кристоффер Ларссон забил два мяча в ворота «Бангора», а лучший бомбардир «Люнгбю» 31-летний Йеппе Кьер принес команде победу в Братиславе.

На домашнем стадионе «Люнгбю» установлено 3000 сидячих мест.

Братиславское дежа-вю

Братиславский «Слован» более известен на европейской арене. В 1969 году чехословацкая команда выиграла Кубок обладателей кубков, победив в финале испанскую «Барселону» со счетом 3:2.

Восемь раз «Слован» выиграл чемпионат Чехословакии и 12 — Словакии, однако в минувшем сезоне вновь уступил титул «Жилине», за второе место получив путевку в Лигу Европы, где стартовал с первого раунда. Здесь «Слован» разгромил армянский «Пюник» — 4:1, 5:0.

В межсезонье «Слован» покинули лучший бомбардир прошлого чемпионата Словакии (20 мячей) гвинеец Сейдуба Сума, который перешел в сербский «Партизан», а также его напарник по атаке венгр Тамаш Пришкин, вернувшийся в «Ференцварош». Ударным форвардом нынешнего «Слована» является 30-летний чех Якуб Мареш, который сделал хет-трик в домашнем матче с «Пюником» (5:0). Дважды забил армянам и вернувшийся из Австралии 33-летний Филип Голошко, продолжает выступать за «Слован» и лучший бомбардир в истории сборной Словакии 35-летний Роберт Виттек, два года назад трижды поразивший ворота «Краснодара».

Наставником словацкого клуба является 40-летний серб Иван Вукоманович, который в 2002−03 гг. выступал в полузащите за московское «Динамо». Известен российской публике и защитник «Слована» Корнел Салата, который играл за «Ростов» и «Томь».

«Слован» провел 120 матчей в еврокубках, однако лишь раз встретился с российским клубом — в 2015 году «Краснодар» не пустил братиславцев в групповую стадию Лиги Европы. Два года назад в третьем раунде кубанцы победили на своем поле со счетом 2:0, а в ответной встрече была зафиксирована ничья — 3:3.

Домашним для «Слована» является стадион «Пасиенки» в Братиславе, который вмещает 11,5 тысячи зрителей.