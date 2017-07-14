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14 июля 2017, 14:59 | Футбол: Еврокубки | ГТРК «Кубань»

«Краснодар» узнал соперника в третьем отборочном раунде Лиги Европы

Жеребьевка проходила в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

«Черно-зеленые» за право выхода в следующий раунд поборются с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания), сообщает «Интерфакс». Первая игра пройдет 27 июля на домашней арене «Краснодара», ответная игра состоится 3 августа.

В первом матче второго отборочного раунда «Люнгбю» обыграл «Слован» в гостях со счетом 1:0.
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