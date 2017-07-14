Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30388448/
14 июля 2017, 15:10 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

ЦСКА проведет домашний матч Лиги чемпионов с АЕК 2 августа

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сегей Аксенов сообщил «СЭ», что домашняя встреча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК состоится 2 августа.

Директор по связям с общественностью ЦСКА <span class=error>Сегей</span> Аксенов сообщил СЭ что домашняя встреча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим <span class=error>АЕК</span> состоится 2 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, где ЦСКА попался АЕК. Первая игра пройдет 25 и 26 июля в Афинах. (Павел ГУРЕВИЧ).

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
АЕК
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Ужасные новости пришли из Голландии

20 худших секунд в истории футбола

Эксклюзивное интервью Массимо Карреры