ЦСКА проведет домашний матч Лиги чемпионов с АЕК 2 августа
Директор по связям с общественностью ЦСКА Сегей Аксенов сообщил «СЭ», что домашняя встреча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК состоится 2 августа.
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В пятницу прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, где ЦСКА попался АЕК. Первая игра пройдет 25 и 26 июля в Афинах. (Павел ГУРЕВИЧ).
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