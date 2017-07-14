Футболисты минского и брестского «Динамо» узнали возможных соперников в Лиге Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» может встретиться с бельгийским «Гентом». Белорусские футболисты во втором раунде квалификации встречаются с австрийским «Альтахом». В первой игре в Австрии была зафиксирована ничья — 1:1. Ответный матч в Бресте состоится 20 июля.

Минское «Динамо» в случае успеха в противостоянии с македонскими «Работничками» (первый матч — 1:1) может сыграть с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 июля и 3 августа.