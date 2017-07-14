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14 июля 2017, 15:07 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты минского и брестского «Динамо» узнали возможных соперников в Лиге Европы

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского «Динамо» узнали возможных соперников в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В <nobr>штаб-квартире</nobr> <span class=error>УЕФА</span> состоялась жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира обладатель Кубка <span class=error>Беларуси</span> брестское Динамо может встретиться с бельгийским <span class=error>Гентом</span>. Увеличить
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» может встретиться с бельгийским «Гентом». Белорусские футболисты во втором раунде квалификации встречаются с австрийским «Альтахом». В первой игре в Австрии была зафиксирована ничья — 1:1. Ответный матч в Бресте состоится 20 июля.

Минское «Динамо» в случае успеха в противостоянии с македонскими «Работничками» (первый матч — 1:1) может сыграть с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 июля и 3 августа.

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