Футболисты минского и брестского «Динамо» узнали возможных соперников в Лиге Европы
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского «Динамо» узнали возможных соперников в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минское «Динамо» в случае успеха в противостоянии с македонскими «Работничками» (первый матч — 1:1) может сыграть с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр).
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 июля и 3 августа.
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