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14 июля 2017, 14:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА

Главный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о жеребьёвке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его подопечных стал московский ЦСКА.

Главный тренер греческого клуба <span class=error>АЕК</span> <span class=error>Маноло</span> <span class=error>Хименес</span> поделился мнением о жеребьёвке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по итогам которой соперником его подопечных стал московский ЦСКА. Увеличить
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«Я знаю, что в России чемпионат начинается раньше, чем в большинстве европейских стран. Это означает, что к тому моменту, когда мы встретимся первый раз, соперник уже проведёт несколько официальных игр. На своём поле важно не пропустить и добиться наилучшего результата.

На этом уровне все соперники сильны. Как бы то ни было, мы не боимся. Наоборот, мы рады находиться в числе лучших команд, мы голодны до побед и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы выйти в следующий раунд, — сказал Хименес.

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Новости Еврокубков

Представление АЕКа — соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов

Представление АЕКа — соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов

ТАСС, 14 июля. ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Афинах, ответный — 1 или 2 августа в Москве.
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