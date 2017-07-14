Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА
Главный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о жеребьёвке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его подопечных стал московский ЦСКА.
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«Я знаю, что в России чемпионат начинается раньше, чем в большинстве европейских стран. Это означает, что к тому моменту, когда мы встретимся первый раз, соперник уже проведёт несколько официальных игр. На своём поле важно не пропустить и добиться наилучшего результата.
На этом уровне все соперники сильны. Как бы то ни было, мы не боимся. Наоборот, мы рады находиться в числе лучших команд, мы голодны до побед и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы выйти в следующий раунд, — сказал Хименес.
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