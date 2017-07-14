Результаты третьего отборочного раунда Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги Европы.
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Команды распределяются согласно рейтингу. В случае победителей 33 пар второго отборочного раунда (ответные встречи пройдут 20 июля) в расчет берется навысший коэффициент из присутствующих в паре. Так определяются 29 сеяных участников.
Перед жеребьевкой участников разбивают группы, в которые попадает одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары формируются из сеяных и несеяных команд одной группы.
Результаты жеребьёвки
«ПСВ» — «Осиек"/"Люцерн»
«Норчёпинг"/"Тракай» — «Шкендия"/ ХИК
«Краснодар» — «Слован"/"Люнгбю»
«Штурм"/"Младость» — «Фенербахче»
«Панатинаикос» — «Габала"/ «Ягеллония»
«Зенит» — «Тренчин"/"Бней-Йегуда»
«Гент» — «Альтах"/"Динамо» Брест
«Эстерсунд"/"Галатасарай» — «Интер» Баку/ «Фола»
«Шэмрок Роверс"/ «Млада» — «Кайрат"/ «Скендербеу»
«Динамо» З — «Вадуц"/ «Одд»
«Маккаби» Т-А/ «КР Рейкьявик» — «Панионис"/ «Горица»
«Эвертон» — «Ружомберок"/ «Бранн»
«Фрайбург» — «Валур"/ «Домжале»
«Динамо» Бухарест — «Атлетик»
«Аустрия» — «Прогресс"/АЕЛ
«Олимпик» Донецк — ПАОК
«Арка» — «Ференцварош"/"Мидтьюлланн»
«Бордо» — «Нымме Калью"/ «Видеотон»
«Валлетта"/"Утрехт» — «Хёгесунн"/"Лех»
«Университатя» — «Милан»
«Брондбю"/ВПС — «Хайдук"/ «Левски»
«Астра"/"Зире» — «Александрия»
«Абердин"/"Широки Бриег» — «Аполлон"/"Заря» Бельцы
«Иртыш"/"Црвена Звезда» — «Спарта»
«Бейтар"/"Ботев» — «Маритимо»
«Марсель» — «Остенде»
«Корк Сити"/ АЕК Ларнака — «Работнички"/"Динамо» Минск
«Железничар"/ АИК — «Брага»
«Лиепайя"/"Судава» — «Сион».
Первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.
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