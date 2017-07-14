«Кайрат» в третьем раунде Лиги Европы может встретиться с ирландским или чешским клубом
В
штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Из казахстанских клубов выйти в эту стадию могут «Кайрат» и «Иртыш». Соперником алматинского клуба является албанский «Скендербеу», а в павлодарского — сербская «Црвена Звезда». Первые встречи казахстанские команды провели дома и завершили с одинаковым счетом 1:1. Ответные игры состоятся 20 июля.
В третьем раунде победитель пары «Кайрат» — «Скендербеу» встретится с сильнейшим в противостоянии «Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Млада Болеслав» (Чехия).
Победитель пары «Иртыш» — «Црвена Звезда» в третьем раунде сыграет с чешской «Спартой» (Прага).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter