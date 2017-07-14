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14 июля 2017, 14:28 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Кайрат» в третьем раунде Лиги Европы может встретиться с ирландским или чешским клубом

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

С чешской командой может сыграть и Иртыш. Увеличить
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Из казахстанских клубов выйти в эту стадию могут «Кайрат» и «Иртыш». Соперником алматинского клуба является албанский «Скендербеу», а в павлодарского — сербская «Црвена Звезда». Первые встречи казахстанские команды провели дома и завершили с одинаковым счетом 1:1. Ответные игры состоятся 20 июля.

В третьем раунде победитель пары «Кайрат» — «Скендербеу» встретится с сильнейшим в противостоянии «Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Млада Болеслав» (Чехия).

Победитель пары «Иртыш» — «Црвена Звезда» в третьем раунде сыграет с чешской «Спартой» (Прага).

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