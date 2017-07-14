«Краснодар» сыграет со «Слованом» или «Люнгбю» в третьем раунде квалификации ЛЕ
ТАСС, 14 июля. Российский «Краснодар» сыграет с победителем пары между словацким «Слованом» и датским «Люнгбю» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарском Ньоне.
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Первый матч пройдет 27 июля, ответный — 3 августа.
Победитель противостояния примет участие в раунде
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