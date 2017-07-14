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14 июля 2017, 14:39 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» сыграет с победителем пары «Тренчин» — «Бней Иегуда» в третьем раунде Лиги Европы

ТАСС, 14 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» сыграет с победителем пары «Тренчин» (Словакия) — «Бней Иегуда» (Израиль) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 27 июля ответная встреча состоится 3 августа. Увеличить
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Первый матч пройдет 27 июля, ответная встреча состоится 3 августа.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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