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14 июля 2017, 14:26 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Спарта» — возможный соперник «Иртыша» в Лиге Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой своего возможного соперника узнал павлодарский «Иртыш», сообщает Sports.kz.

В швейцарском <span class=error>Ньоне</span> состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы по итогам которой своего возможного соперника узнал павлодарский Иртыш сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так, в третьем раунде «Иртыш» может сыграть с пражской «Спартой» (Чехия).

Первый матч пройдет 27 июля в Павлодаре, ответный — 3 августа в Праге..

Напомним, во втором раунде «Иртышу» противостоит сербская «Црвена Звезда». Первая игра в Павлодаре завершилась вничью — 1:1.

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