«Спарта» — возможный соперник «Иртыша» в Лиге Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой своего возможного соперника узнал павлодарский «Иртыш», сообщает Sports.kz.
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Так, в третьем раунде «Иртыш» может сыграть с пражской «Спартой» (Чехия).
Первый матч пройдет 27 июля в Павлодаре, ответный — 3 августа в Праге..
Напомним, во втором раунде «Иртышу» противостоит сербская «Црвена Звезда». Первая игра в Павлодаре завершилась вничью — 1:1.
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