Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

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Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где сыграют серебряные призеры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е, а также третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция). Пять команд с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.

По Пути чемпионов проследуют 17 победителей второго отборочного раунда (ответные матчи пройдут 18 и 19 июля) и чемпионы трех ведущих ассоциаций, не получивших прямые путевки в групповой этап (Чехия, Греция, Румыния).

Результаты жеребьёвки

Путь чемпионов

«Славия Прага против победителя пары «БАТЭ» — «Алашкерт»

«Спартак» (Юрмала)/"Астана» — «Мариехамн"/"Легия»

«Зриньски"/"Марибор» — «Хабнарфьордюр» /"Викингур»

«Жилина"/"Копенгаген» — «Мальме"/"Вардар».

«Хапоэль Беэр-Шева"/"Гонвед» — «Жальгирис"/"Лудогорец»



«Линфилд"/"Селтик» — «Дандолк"/"Русенборг»

«Вииторул» сыграет с победителем пары «АПОЕЛ"/"Дюделанж»

«Хибернианс"/"Зальцбург» — «Риека"/ТНС

«Партизан"/"Будучность» — «Олимпиакос»

«Карабах"/"Самтредия» — «Шериф"/"Кукес».

Путь представителей лиг

«Стяуа» — «Виктория» (Пльзень)

«Ницца» — «Аякс»

«Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»

АЕК — ЦСКА

«Брюгге» — «Истанбул Башакшехир».

Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные — ½ августа.