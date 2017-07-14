Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где сыграют серебряные призеры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е, а также третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция). Пять команд с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.
По Пути чемпионов проследуют 17 победителей второго отборочного раунда (ответные матчи пройдут 18 и 19 июля) и чемпионы трех ведущих ассоциаций, не получивших прямые путевки в групповой этап (Чехия, Греция, Румыния).
Результаты жеребьёвки
Путь чемпионов
«Славия Прага против победителя пары «БАТЭ» — «Алашкерт»
«Спартак» (Юрмала)/"Астана» — «Мариехамн"/"Легия»
«Зриньски"/"Марибор» — «Хабнарфьордюр» /"Викингур»
«Жилина"/"Копенгаген» — «Мальме"/"Вардар».
«Хапоэль Беэр-Шева"/"Гонвед» — «Жальгирис"/"Лудогорец»
«Линфилд"/"Селтик» — «Дандолк"/"Русенборг»
«Вииторул» сыграет с победителем пары «АПОЕЛ"/"Дюделанж»
«Хибернианс"/"Зальцбург» — «Риека"/ТНС
«Партизан"/"Будучность» — «Олимпиакос»
«Карабах"/"Самтредия» — «Шериф"/"Кукес».
Путь представителей лиг
«Стяуа» — «Виктория» (Пльзень)
«Ницца» — «Аякс»
«Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»
АЕК — ЦСКА
«Брюгге» — «Истанбул Башакшехир».
Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные — ½ августа.
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