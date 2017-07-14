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14 июля 2017, 13:38 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ в случае выхода в 3-й раунд квалификации ЛЧ сыграют с пражской «Славией»

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Борисовский</span> <span class=error>БАТЭ</span> в случае победы над армянским Алашкертом по сумме двух поединков встретится с пражской <span class=error>Славией</span>. В первой игре на поле Борисов-Арены чемпионы <span class=error>Беларуси</span> и Армении разошлись миром — 1:1. Ответная встреча пройдет 18 июля в Ереване. Увеличить
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Борисовский БАТЭ в случае победы над армянским «Алашкертом» по сумме двух поединков встретится с пражской «Славией». В первой игре на поле «Борисов-Арены» чемпионы Беларуси и Армении разошлись миром — 1:1. Ответная встреча пройдет 18 июля в Ереване.

Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, сыграет с греческим АЕКом из Афин. Киевское «Динамо» во главе с белорусом Александром Хацкевичем и Никитой Корзуном в составе будет соперничать со швейцарским клубом «Янг Бойз» из Берна.

Первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ состоятся 25 и 26 июля, ответные пройдут 1 и 2 августа.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка 3-го квалификационного круга Лиги Европы. Там выступают два представителя Беларуси динамовцы Бреста и Минска. На старте 2-го раунда обе белорусские команды играли в гостях и завершили свои поединки с одинаковым результатом 1:1 — брестчане с австрийским «Альтахом», минчане с македонским клубом «Работнички» из Скопье. Ответные матчи состоятся 20 июля в Бресте и Минске.

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