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14 июля 2017, 13:30 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

ТАСС, 14 июля. Российский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Победитель противостояния примет участие в раунде <span class=error>плей</span>- <span class=error>офф</span> квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Увеличить
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Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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