ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
ТАСС, 14 июля. Российский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.
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Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
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