«Легия» и «Мариехамн» — возможные соперники «Астаны» в Лиге Чемпионов
Определились потенциальные соперники столичной «Астаны» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В случае прохода в данную стадию, подопечные Станимира Стойлова сыграют с победителем пары «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша). Первая встреча завершилась уверенной победой поляков на выезде со счетом 3:0.
Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Астане, а ответный — 1 или 2 августа в гостях.
Справка из Википедии:
«Легия» (польск. Legia Warszawa S.A.) — польский футбольный клуб из города Варшава. 12-кратный чемпион Польши, 18-кратный обладатель Кубка страны.
«Мариехамн» (швед. Idrottsf reningen Kamraterna Mariehamn) — финский футбольный клуб из города Мариехамн, столицы Аландских островов. Чемпион Финляндии-2016, обладатель Кубка страны сезона-2015.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter