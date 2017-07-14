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14 июля 2017, 13:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Легия» и «Мариехамн» — возможные соперники «Астаны» в Лиге Чемпионов

Определились потенциальные соперники столичной «Астаны» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Определились потенциальные соперники столичной <span class=error>Астаны</span> в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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В случае прохода в данную стадию, подопечные Станимира Стойлова сыграют с победителем пары «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша). Первая встреча завершилась уверенной победой поляков на выезде со счетом 3:0.

Первый матч пройдет 25 или 26 июля в Астане, а ответный — 1 или 2 августа в гостях.

Справка из Википедии:

«Легия» (польск. Legia Warszawa S.A.) — польский футбольный клуб из города Варшава. 12-кратный чемпион Польши, 18-кратный обладатель Кубка страны.

«Мариехамн» (швед. Idrottsf reningen Kamraterna Mariehamn) — финский футбольный клуб из города Мариехамн, столицы Аландских островов. Чемпион Финляндии-2016, обладатель Кубка страны сезона-2015.

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