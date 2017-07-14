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14 июля 2017, 12:13 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Краснодар» и «Зенит» — в числе сеянных при жеребьевке Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал группы жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определятся соперники «Зенита» и «Краснодара».

Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) опубликовал группы жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы по результатам которой определятся соперники Зенита и Краснодара. Увеличить
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58 клубов были разбиты на 5 групп. Начало жеребьевки в 14.00 по московскому времени.

Краснодарский коллектив оказался в числе сеянных в 1-й группе, а клуб из Санкт-Петербурга — в числе сеянных в 5-й группе.

Также в число сеянных команд в 1-й группе вошли: ПСВ (Голландия), «Фенербахче» (Турция), «Панатинаикос» (Греция) и победитель пары «Шкендия» (Македония) — ХИК (Финляндия). В число несеянных вошли:

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