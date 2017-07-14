«Краснодар» и «Зенит» — в числе сеянных при жеребьевке Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал группы жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определятся соперники «Зенита» и «Краснодара».
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58 клубов были разбиты на 5 групп. Начало жеребьевки в 14.00 по московскому времени.
Краснодарский коллектив оказался в числе сеянных в 1-й группе, а клуб из
Также в число сеянных команд в 1-й группе вошли: ПСВ (Голландия), «Фенербахче» (Турция), «Панатинаикос» (Греция) и победитель пары «Шкендия» (Македония) — ХИК (Финляндия). В число несеянных вошли:
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