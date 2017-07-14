Определились потенциальные соперники «Астаны» в следующем раунде Лиги Чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пара «Астана» — «Спартак» попала в числе «несеяных», и ее победитель может встретиться с лучшими в противостояниях «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Селтик» (Шотландия), «Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания), БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения), «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения).

Жеребьевка данной стадии пройдет сегодня. Начало в 16:00.