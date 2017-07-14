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14 июля 2017, 12:10 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Определились потенциальные соперники «Астаны» в следующем раунде Лиги Чемпионов

Определились все возможные соперники столичной «Астаны» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Определились все возможные соперники столичной <span class=error>Астаны</span> в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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Пара «Астана» — «Спартак» попала в числе «несеяных», и ее победитель может встретиться с лучшими в противостояниях «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Селтик» (Шотландия), «Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания), БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения), «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения).

Жеребьевка данной стадии пройдет сегодня. Начало в 16:00.

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