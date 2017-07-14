Единичный расчет
С одинаковыми итоговыми результатами завершились вчера поединки второго квалификационного раунда Лиги Европы с участием казахстанских команд — и в Павлодаре, и в Алматы после финального свистка на табло горели одни только единицы. Но какими же разными получились эти внешне абсолютно идентичные 1:1…
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для того, чтобы выйти победителем из двухматчевого еврокубкового противостояния, в первом поединке, если он проводится на твоем поле, необходимо играть на победу, и очень желательно не пропустить, — это утверждение можно называть футбольной аксиомой. Исходя из него, шансов на преодоление барьера в виде второго отборочного раунда Лиги Европы и у «Иртыша», и у «Кайрата» теперь не так уж и много… Но они, безусловно, есть. А значит, в ответных рандеву казахстанские команды должны будут постараться их использовать по максимуму.
Но пока — о первых матчах.
Дуэль на 11 шагах
Так вышло, что в Павлодаре оба мяча были забиты с 11-метровой отметки. Это вовсе не означает, что встречающиеся соперники были не в состоянии отличиться с игры — просто так вот получилось. «Црвена Звезда», добиравшаяся до места базирования своего соперника более полусуток, выглядела не слишком свежо, но и в таком тонусе оказалась посильнее хозяев. Необходимо делать скидку на то, что
На белградской «Маракане» будет очень тяжело. Невероятно. Однако не смертельно.
Вот тебе и «Скендербеу»
Много до этого матча говорилось и писалось о том, что к такому сопернику, как албанцы, кайратовцам никак нельзя относиться свысока, — все, кажется, зря. Это выглядит невероятным, но, создавалось впечатление, хозяином на алматинском «Центральном» себя чувствовал «Скендербеу». Игроки же казахстанской дружины к подобному дерзкому поведению балканцев оказались вовсе не готовы. За что в итоге и поплатились. Конечно, необходимо помнить об эпидемии травм, обрушившейся на игроков защитной, и не только, линии алматинской команды, вследствие чего нестись с шашками наголо ее игрокам на ворота Оргуса Шехи было бы, мягко говоря, неразумно. Безусловно, «Кайрат» вынужден был играть с оглядкой на свои ворота — вследствие достаточно объективных причин. Но не до такой же степени… Остается констатировать: Илир Дая выиграл тренерскую дуэль у Кахабера Цхададзе, как это ни прискорбно, за явным преимуществом. Грузин албанца не удивил ничем, тогда как тот, в свою очередь, успел приготовить своему оппоненту целый каскад сюрпризов, к чему тот оказался, в свою очередь, откровенно не готов.
В Албании будет непросто. Но нужно теперь исправлять свои же ошибки. «Скендербеу» должен быть наказан.
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