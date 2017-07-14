Единичный расчет

Для того, чтобы выйти победителем из двухматчевого еврокубкового противостояния, в первом поединке, если он проводится на твоем поле, необходимо играть на победу, и очень желательно не пропустить, — это утверждение можно называть футбольной аксиомой. Исходя из него, шансов на преодоление барьера в виде второго отборочного раунда Лиги Европы и у «Иртыша», и у «Кайрата» теперь не так уж и много… Но они, безусловно, есть. А значит, в ответных рандеву казахстанские команды должны будут постараться их использовать по максимуму.

Но пока — о первых матчах.



Дуэль на 11 шагах



Так вышло, что в Павлодаре оба мяча были забиты с 11-метровой отметки. Это вовсе не означает, что встречающиеся соперники были не в состоянии отличиться с игры — просто так вот получилось. «Црвена Звезда», добиравшаяся до места базирования своего соперника более полусуток, выглядела не слишком свежо, но и в таком тонусе оказалась посильнее хозяев. Необходимо делать скидку на то, что какое-то время игроки сербской команды приноравливались к достаточно специфическому павлодарскому искусственному газону, когда же немного адаптировались, то тут же начали демонстрировать, что их дружина выше классом, чем местная. Тут еще и пенальти в ворота хозяев подоспел… Весбма некстати для павлодарцев. Судя по всему, нарушение в том эпизоде, действительно, было. Хотя и неумышленное — просто успел Боакье воткнуть свою ногу между мячом и бутсой Маслача в самый нужный момент. И ничего бы особо страшного, даже пропущенный дома мяч — еще не катастрофа, вот только этот 11-метровый почему-то ощутимо сломал игру хозяевам. В мыслях у павлодарцев после этого была уже не жажда реванша, а лишь желание не пропустить еще. Слава Богу, не пропустили. Да и забили еще — тут им, правда, сербов необходимо от души поблагодарить за внезапное мимолетное умопомрачение их капитана. Однако от осознания этого факта не легче.



На белградской «Маракане» будет очень тяжело. Невероятно. Однако не смертельно.



Вот тебе и «Скендербеу»



Много до этого матча говорилось и писалось о том, что к такому сопернику, как албанцы, кайратовцам никак нельзя относиться свысока, — все, кажется, зря. Это выглядит невероятным, но, создавалось впечатление, хозяином на алматинском «Центральном» себя чувствовал «Скендербеу». Игроки же казахстанской дружины к подобному дерзкому поведению балканцев оказались вовсе не готовы. За что в итоге и поплатились. Конечно, необходимо помнить об эпидемии травм, обрушившейся на игроков защитной, и не только, линии алматинской команды, вследствие чего нестись с шашками наголо ее игрокам на ворота Оргуса Шехи было бы, мягко говоря, неразумно. Безусловно, «Кайрат» вынужден был играть с оглядкой на свои ворота — вследствие достаточно объективных причин. Но не до такой же степени… Остается констатировать: Илир Дая выиграл тренерскую дуэль у Кахабера Цхададзе, как это ни прискорбно, за явным преимуществом. Грузин албанца не удивил ничем, тогда как тот, в свою очередь, успел приготовить своему оппоненту целый каскад сюрпризов, к чему тот оказался, в свою очередь, откровенно не готов.



В Албании будет непросто. Но нужно теперь исправлять свои же ошибки. «Скендербеу» должен быть наказан.