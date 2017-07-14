Казахстан выбыл из ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков
После первых матчей второго отборочного раунда Лиги Европы Казахстан опустился на пять позиций в рейтинге еврокубкового сезона-2017/18, сообщает Sports.kz.
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С показателем коэффициента 1,625 наша страна сместилась с шестой на 11-ю строку.
Напомним, накануне алматинский «Кайрат» дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу», а павлодарский «Иртыш» — с сербской «Црвеной Звездой». Обе встречи завершились со счетом 1:1.
ТОП-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Англия — 2,285 баллов
2. Дания — 2,000
3. Лихтенштейн — 2,000
4. Кипр — 1,875
5. Израиль — 1,750
6. Норвегия — 1,750
7. Испания — 1,714
8. Германия — 1,714
9. Азербайджан — 1,625
10. Швеция — 1,625.
11. Казахстан — 1,625.
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