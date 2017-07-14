Казахстан выбыл из ТОП-10 рейтинга сезона еврокубков

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С показателем коэффициента 1,625 наша страна сместилась с шестой на 11-ю строку.

Напомним, накануне алматинский «Кайрат» дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу», а павлодарский «Иртыш» — с сербской «Црвеной Звездой». Обе встречи завершились со счетом 1:1.

ТОП-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Англия — 2,285 баллов

2. Дания — 2,000

3. Лихтенштейн — 2,000

4. Кипр — 1,875

5. Израиль — 1,750

6. Норвегия — 1,750

7. Испания — 1,714

8. Германия — 1,714

9. Азербайджан — 1,625

10. Швеция — 1,625.

11. Казахстан — 1,625.