Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30382472/
14 июля 2017, 10:19 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан увеличил отрыв от 25-го места рейтинга стран УЕФА

После ничейных результатов со счетом 1:1 в матчах «Кайрат» — «Скендербеу» и «Иртыш» — «Црвена Звезда», еврокубковая копилка Казахстана пополнилась на один балл, сообщает Sports.kz.

После ничейных результатов со счетом 1:1 в матчах <span class=error>Кайрат</span> — Скендербеу и Иртыш — <span class=error>Црвена</span> Звезда <span class=error>еврокубковая</span> копилка Казахстана пополнилась на один балл сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, в активе нашей страны — 6,5 очков (по 2,5 — у «Кайрата» и «Иртыша», 1 — у «Астаны» и 0,5 — у «Ордабасы»). Показатель делится на четыре команды и составляет 1,625 очков.

В рейтинге стран УЕФА Казахстан остался на 26-м месте с общим результатом 15,500 за пять последних сезонов. На 25-м месте расположилась Болгария — 16,125.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»