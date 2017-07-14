Казахстан увеличил отрыв от 25-го места рейтинга стран УЕФА
После ничейных результатов со счетом 1:1 в матчах «Кайрат» — «Скендербеу» и «Иртыш» — «Црвена Звезда», еврокубковая копилка Казахстана пополнилась на один балл, сообщает Sports.kz.
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Таким образом, в активе нашей страны — 6,5 очков (по 2,5 — у «Кайрата» и «Иртыша», 1 — у «Астаны» и 0,5 — у «Ордабасы»). Показатель делится на четыре команды и составляет 1,625 очков.
В рейтинге стран УЕФА Казахстан остался на 26-м месте с общим результатом 15,500 за пять последних сезонов. На 25-м месте расположилась Болгария — 16,125.
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