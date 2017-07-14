«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в квалификации футбольной Лиги Европы

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На пути к групповой стадии Лиги Европы двум российским клубам необходимо преодолеть два отборочных раунда. В третьем квалификационном раунде выступят 58 клубов, которые будут разделены на 29 пар, при этом на данный момент известны лишь 25 его участников. К ним присоединятся 33 победителя второго квалификационного раунда, которые станут известны лишь после ответных матчей 20 июля, так что с большой долей вероятности «Зенит» и «Краснодар» в результате жеребьевки получат в соперники пары команд, где сильнейшей еще не определен.

Согласно клубному рейтингу, «Зенит» и «Краснодар» оказались в числе «сеяных» команд третьего раунда, причем клуб из Санкт-Петербурга имеет наивысший рейтинг среди всех участников этой стадии. Среди соперников, которые также вступают в борьбу в Лиге Европы с этой стадии, представителям России могут достаться бельгийский «Остенде», румынские «Динамо» и «Университатя», а также польская «Арка». В число несеяных команд также входят украинские «Александрия» и «Олимпик», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьевках продолжает разводить клубы из России и Украины.

В число «сеяных» также вошли такие команды, как испанский «Атлетик» из Бильбао, турецкий «Фенербахче», итальянский «Милан», чешская «Спарта», ПСВ из Нидерландов, английский «Эвертон», французский «Марсель» и другие. Встречи третьего раунда пройдут 27 июля и 3 августа, 29 победителей выходят в стыковые матчи за право сыграть в групповом раунде, причем в случае успеха «Зенит» и «Краснодар» также окажутся в числе «сеяных». Здесь к ним присоединятся 15 неудачников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где выступит вице-чемпион России ЦСКА.

Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы пройдет в штаб- квартире УЕФА в Ньоне, начало — 14:00 мск. Часом ранее здесь же станут известны пары третьего раунда Лиги чемпионов. Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 17 и 24 августа, жеребьевка запланирована на 4 августа. 25 августа в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, где выступит обладатель Кубка России московский «Локомотив».

Финал Лиги Европы сезона-2017/18 состоится 16 мая во французском Лионе.