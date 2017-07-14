«Панионис» обыграл «Горицу» в первом матче второго раунда отбора Лиги Европы

Игра, прошедшая в четверг в Афинах, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Самед Ешиль (12-я, 47-я минуты).

Результаты других первых матчей второго отборочного раунда Лиги Европы, прошедших в четверг:

«Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания) — 0:1,

«Тренчин» (Словакия) — «Бней Иегуда» (Израиль) — 1:1,

«Хайдук» (Хорватия) — «Левски» (Болгария) — 1:0,

«Штурм» (Австрия) — «Младость» (Черногория) — 0:1,

«Абердин» (Шотландия) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 1:1,

«Железничар» (Босния и Герцеговина) — АИК (Швеция) — 0:0,

«Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр) — 0:1,

«Осиек» (Хорватия) — «Люцерн» (Швейцария) — 2:0,

«Ференцварош» (Венгрия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:4,

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Млада Болеслав» (Чехия) — 2:3.

Ответные матчи пройдут 20 июля.