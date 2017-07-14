«Панионис» обыграл «Горицу» в первом матче второго раунда отбора Лиги Европы
МОСКВА, 14 июл —
Р-Спорт. Футболисты греческого «Паниониса» переиграли словенскую «Горицу» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
Игра, прошедшая в четверг в Афинах, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Самед Ешиль (12-я, 47-я минуты).
Результаты других первых матчей второго отборочного раунда Лиги Европы, прошедших в четверг:
«Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания) — 0:1,
«Тренчин» (Словакия) — «Бней Иегуда» (Израиль) — 1:1,
«Хайдук» (Хорватия) — «Левски» (Болгария) — 1:0,
«Штурм» (Австрия) — «Младость» (Черногория) — 0:1,
«Абердин» (Шотландия) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 1:1,
«Железничар» (Босния и Герцеговина) — АИК (Швеция) — 0:0,
«Корк Сити» (Ирландия) — АЕК (Кипр) — 0:1,
«Осиек» (Хорватия) — «Люцерн» (Швейцария) — 2:0,
«Ференцварош» (Венгрия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:4,
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Млада Болеслав» (Чехия) — 2:3.
Ответные матчи пройдут 20 июля.
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