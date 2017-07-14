ЦСКА узнает соперника по квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 14 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своего первого соперника на пути к групповому раунду узнает
вице-чемпион России ЦСКА, который может встретиться с командой из Румынии, Швейцарии, Франции, Турции или Греции.
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Армейцам для выхода в основную стадию Лиги чемпионов необходимо преодолеть два отборочных раунда по так называемому пути представителей лиг. В третьем квалификационном раунде здесь выступят 10 команд — третий клуб Франции прошлого сезона «Ницца», а также девять вице- чемпионов стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места с седьмого по 15-е.
ЦСКА как обладатель четвертого рейтинга в этой десятке попал в число «сеяных» команд, и его соперниками могут стать румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», «Ницца», турецкий «Истанбул» или греческий АЕК. «Посев» на этой стадии также получили украинское «Динамо» из Киева, «Аякс» из Нидерландов, чешская «Виктория» и бельгийский «Брюгге».
Жеребьевка определит пары команд, а также хозяев полей в первых матчах
На «пути чемпионов» в третьем квалификационном раунде выступят 20 команд, 17 из которых — победители второго раунда, где ответные матчи состоятся лишь на следующей неделе. С третьего раунда начнут выступление в Лиге чемпионов чемпионы Чехии («Славия»), Греции («Олимпиакос») и Румынии («Вииторул»).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в
«Спартак» уже в групповом раунде
В групповом турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 22 уже известны. Среди них — чемпион России московский «Спартак», который при жеребьевке 24 августа возглавит одну из восьми групп. Пять команд выйдут в групповую стадию по «пути представителей лиг», еще пять — «пути чемпионов».
Жеребьевка стыковых матчей за право выступить в групповом раунде состоится 4 августа, встречи пройдут 15−16 и
Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая в Киеве.
В пятницу также пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают «Зенит» и «Краснодар».
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