ЦСКА узнает соперника по квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов

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Армейцам для выхода в основную стадию Лиги чемпионов необходимо преодолеть два отборочных раунда по так называемому пути представителей лиг. В третьем квалификационном раунде здесь выступят 10 команд — третий клуб Франции прошлого сезона «Ницца», а также девять вице- чемпионов стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места с седьмого по 15-е.

ЦСКА как обладатель четвертого рейтинга в этой десятке попал в число «сеяных» команд, и его соперниками могут стать румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», «Ницца», турецкий «Истанбул» или греческий АЕК. «Посев» на этой стадии также получили украинское «Динамо» из Киева, «Аякс» из Нидерландов, чешская «Виктория» и бельгийский «Брюгге».

Жеребьевка определит пары команд, а также хозяев полей в первых матчах 25—26 июля . Ответные встречи запланированы на 1—2 августа . Победители выходят в стыковые матчи за право сыграть в групповой стадии, где на «пути представителей лиг» к ним добавятся третьи команды Италии («Наполи») и Португалии («Спортинг»), а также четвертые клубы Испании («Севилья»), Германии («Хоффенхайм») и Англии («Ливерпуль»).

На «пути чемпионов» в третьем квалификационном раунде выступят 20 команд, 17 из которых — победители второго раунда, где ответные матчи состоятся лишь на следующей неделе. С третьего раунда начнут выступление в Лиге чемпионов чемпионы Чехии («Славия»), Греции («Олимпиакос») и Румынии («Вииторул»).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, начало — 13:00 мск.

«Спартак» уже в групповом раунде

В групповом турнире Лиги чемпионов выступят 32 клуба, из которых 22 уже известны. Среди них — чемпион России московский «Спартак», который при жеребьевке 24 августа возглавит одну из восьми групп. Пять команд выйдут в групповую стадию по «пути представителей лиг», еще пять — «пути чемпионов».

Жеребьевка стыковых матчей за право выступить в групповом раунде состоится 4 августа, встречи пройдут 15−16 и 22—23 августа .

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая в Киеве.

В пятницу также пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где в борьбу вступают «Зенит» и «Краснодар».