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13 июля 2017, 23:49 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Шведский «Норрчёпинг» обыграл литовский «Тракай» в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Шведский «Норрчёпинг» обыграл на своем поле литовский «Тракай» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая в четверг в Швеции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Себастьян Андерссон (32-я минута) и Калле Хольмберг (61), у гостей мяч забил Максим Максимов (66).

Результаты других матчей:

«Астра» (Румыния) — «Зиря» (Азербайджан) — 3:1,

«Валлетта» (Мальта) — «Утрехт» (Нидерланды) — 0:0,

«Нидеркорн» (Люксембург) — АЕЛ (Кипр) — 0:1,

«Бейтар» (Израиль) — «Ботев» (Болгария) — 1:1.

Ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы пройдут в следующий четверг, 20 июля.

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