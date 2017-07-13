Шведский «Норрчёпинг» обыграл литовский «Тракай» в матче 2-го отборочного раунда ЛЕ
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Шведский «Норрчёпинг» обыграл на своем поле литовский «Тракай» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая в четверг в Швеции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Себастьян Андерссон (32-я минута) и Калле Хольмберг (61), у гостей мяч забил Максим Максимов (66).
Результаты других матчей:
«Астра» (Румыния) — «Зиря» (Азербайджан) — 3:1,
«Валлетта» (Мальта) — «Утрехт» (Нидерланды) — 0:0,
«Нидеркорн» (Люксембург) — АЕЛ (Кипр) — 0:1,
«Бейтар» (Израиль) — «Ботев» (Болгария) — 1:1.
Ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы пройдут в следующий четверг, 20 июля.
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