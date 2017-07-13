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13 июля 2017, 22:16 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Брондбю» обыграли ВПС в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Футболисты датского «Брондбю» обыграли на своем поле финский ВПС в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая в Дании в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Теему Пукки (16-я минута) и Каспер Фискер (28).

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 20 июля, на поле финского клуба.

Результаты других матчей:

«Лиепая» (Латвия) — «Судува» (Литва) — 0:2;.

«Нымме Калью» (Эстония) — «Видеотон» (Венгрия) — 0:3;.

«Альтах» (Австрия) — «Динамо» (Брест, Белоруссия) — 1:1.

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