Футболисты «Брондбю» обыграли ВПС в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Дании в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Теему Пукки (16-я минута) и Каспер Фискер (28).

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 20 июля, на поле финского клуба.

Результаты других матчей:

«Лиепая» (Латвия) — «Судува» (Литва) — 0:2;.

«Нымме Калью» (Эстония) — «Видеотон» (Венгрия) — 0:3;.

«Альтах» (Австрия) — «Динамо» (Брест, Белоруссия) — 1:1.